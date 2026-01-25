ஆயுதச் சட்ட வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளி கைது
ஆயுதச் சட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளி ஒருவரை தில்லி காவல் துறை கைது செய்து, அவரது வசம் இருந்து 30 திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளை மீட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: பிகாரில் உள்ள முங்கரைச் சோ்ந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட அஜய் குமாா் (29), 2020-ஆம் ஆண்டு ஆயுதச் சட்ட வழக்கு தொடா்பாக பிப்ரவரி 18, 2025 அன்று நகர நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
அஜய் முன்னதாக 2020 ஜனவரியில் சட்டவிரோதமாக தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் ஒரு உயிருள்ள தோட்டாவுடன் கைது செய்யப்பட்டாா். பின்னா் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், விசாரணையின் போது ஆஜராகத் தவறியதால், நீதிமன்றம் அவரை அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கத் தூண்டியது.
குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் உள்ளூா் உளவுத்துறை மூலம் அவரது நகா்வுகளைக் கண்காணித்த ஒரு போலீஸ் குழு, வெள்ளிக்கிழமை தில்லியின் ரோஹிணியில் இருந்து அவரை கைது செய்தது.
விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், தானும் தனது கூட்டாளியும் தில்லியில் உள்ள ரயில் நிலையங்களில் கைப்பேசிகளை திருடி, உள்ளூா் சந்தைகளில் உள்ள தொழிலாளா்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் விற்று வந்ததாகத் தெரிவித்தாா். இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.