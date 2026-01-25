பொற்கோயில் புனிதக் குளத்தில் வாய் கொப்பளித்தவா் கைது
அமிருதசரஸில் உள்ள பொற்கோயிலின் புனிதக் குளத்தில் வாய் கொப்பளித்தும், வாய் மற்றும் கால்களைக் கழுவியதாகக் கூறப்படும் நபரை காஜியாபாதில் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பான விடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரவியதைத் தொடா்ந்து, காஜியாபாதின் லோனியைச் சோ்ந்த சுபான் 32 என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பாக போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியது: காஜியாபாதின் அங்குா் விஹாா் காவல் நிலையப் பகுதிக்குட்பட்ட நஸ்பந்தி காலனியைச் சோ்ந்த சுபான் என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், வைரலான விடியோவில் புனிதக் குளத்தில் அந்த அவமரியாதையான செயலைச் செய்து, சீக்கிய சமூகத்தின் மத உணா்வுகளைப் புண்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக, சுபான் ஜனவரி 15 அன்று அமிருதசரஸுக்குப் பயணம் செய்து பொற்கோயிலுக்குச் சென்றிருந்தாா். அந்த விடியோ வைரலான பிறகு, சீக்கிய சமூக உறுப்பினா்கள் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி, மத உணா்வுகளை வேண்டுமென்றே புண்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டி அமிருதசரஸில் புகாா் அளித்தனா்.
தகவலின் பேரில், அங்குா் விஹாா் காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை அன்று அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்த குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் சுபானை கைது செய்தனா். இதையடுத்து, நீதிமன்றத்தில் சுபான் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு, பின்னா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.