ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 மூலம் பெரும் பறிமுதல்களும் கைதுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன-தில்லி காவல்துறை
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 மூலம் வடமேற்கு மாவட்டக் காவல்துறை குழுக்கள் குற்றங்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து, 170 சோதனைகளை நடத்தி, அதன் மூலம் முக்கியப் பறிமுதல் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டன என தில்லி காவல்துறை திங்கள்கிழமை தெரிவித்தது.
இது குறித்து தில்லி காவல்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியதாவது-
ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 திட்டத்தின் கீழ், வடமேற்கு மாவட்டக் காவல்துறை குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது, இது குறிப்பிடத்தக்க கைதுகள் மற்றும் பறிமுதல்களுக்கு வழிவகுத்தது. சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிப்பதில் உறுதியான அா்ப்பணிப்புடன், இந்தக் குழு போதைப்பொருள் தொடா்பான சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள், சட்டவிரோத ஆயுதங்கள், சூதாட்டம் மற்றும் விதிமீறல்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
24 மணி நேரத்தில் 23.01.26 முதல் 24.01.26 வரை பல இலக்கு வைக்கப்பட்ட சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக போதைப்பொருட்கள், சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள், கூா்மையான ஆயுதங்கள் மற்றும் ரொக்கப் பணம் மீட்கப்பட்டதுடன், பல குற்றவாளிகளும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த திடீா் சோதனைகள் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரா்கள் மற்றும் கள்ளச்சாராய வியாபாரிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி, விநியோகச் சங்கிலியில் குறிப்பிடத்தக்க வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை:
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாக, வடமேற்கு மாவட்டத்தின் காவல்துறை ஊழியா்கள் கவாச் 12.0 என்ற நடவடிக்கையின் போது கணிசமான அளவு சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களை வெற்றிகரமாகக் கைப்பற்றியுள்ளனா். இந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக 345 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட 09 போதைப்பொருள் கடத்தல்காரா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சட்டவிரோத மதுபானத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கை:
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய நடவடிக்கையாக, வடமேற்கு மாவட்டத்தின் விழிப்புள்ள காவல்துறை ஊழியா்கள், வடமேற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள பல இடங்களில் இருந்து 616 லிட்டா் சட்டவிரோத மதுபானத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளனா். கவாச் 12.0 நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் விளைவாக, சட்டவிரோத வா்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட 21 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்த சட்டவிரோத மதுபானம் அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து இப்பகுதிக்கு விநியோகம் செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது.
ஆயுதங்கள் மீதான நடவடிக்கை:
ஆபரேஷன் கவாச் 12.0 இன் ஒரு பகுதியாக, வடமேற்கு மாவட்ட காவல்துறை ஊழியா்கள் சட்டவிரோதமாக ஆயுதங்கள் வைத்திருப்பதற்கு எதிரான தங்கள் நடவடிக்கையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா். இந்தத் தீவிர நடவடிக்கையின் போது, காவல்துறை ஊழியா்கள் 08 கத்திகள், 02 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் மற்றும் 10 தோட்டாக்களை மீட்டெடுத்தனா். இந்தத் தொடா் முயற்சியின் விளைவாக, சட்டவிரோதமாக ஆயுதங்கள் வைத்திருந்த 10 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சூதாட்டத்தின் மீதான நடவடிக்கை:
சட்டவிரோத சூதாட்ட நடவடிக்கைகள் நடப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட பல இடங்களில் காவல்துறை சோதனை நடத்தியது. இதன் விளைவாக 19 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். கூடுதலாக, ரூ. 52,200 ரொக்கப் பணம் மற்றும் சூதாட்ட உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தடுப்பு நடவடிக்கைகள்:
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்த, அதிகாரிகள் பொது இடங்களை தீவிரமாகக் கண்காணித்து, அமலாக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
அதிகாரிகள் சிகரெட்டுகள் மற்றும் பிற புகையிலை பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனா். பிரத்யேகக் குழுக்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் கடுமையான சோதனைகளை நடத்தியதன் விளைவாக, விதிகளை மீறியவா்களுக்கு எதிராக மொத்தம் 368 சலான்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த முயற்சி அனைத்து குடிமக்களுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் மரியாதையான சூழலை வளா்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பொது இடங்களில் மக்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளதால், சமூகப் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கக்கூடிய எந்தவொரு இடையூறுகளையும் தடுப்பதற்கும், ஒழுங்கைப் பேணுவதற்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனா்.
பாதுகாப்பான சூழலை உறுதிசெய்ய, சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு நடவடிக்கைகளையும் புகாரளிக்குமாறும், காவல்துறையுடன் ஒத்துழைக்குமாறும் குடிமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள் என தில்லி காவல்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளது