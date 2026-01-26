தில்லியில் 30,000 போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் குடியரசு தின விழா
புது தில்லி: குடியரசு தின கொண்டாட்டங்களுக்காக, தில்லி நகரம் முழுவதும் திங்கள்கிழமை பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
தில்லி காவல் துறையின் 30,000க்கும் மேற்பட்ட காவலா்கள் பணியமா்த்தப்பட்டிருந்தனா்.
விழா அணிவகுப்புப் பாதை மற்றும் உயா் பாதுகாப்பு மண்டலங்களைக் கொண்ட புது தில்லி மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமாா் 10,000 காவலா்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனா்.
இதுகுறித்து கூடுதல் காவல் ஆணையா் புது தில்லி தேவேஷ் குமாா் மஹலா கூறியது:
குடியரசு தின கொண்டாட்டங்களின் பாதுகாப்புக்காக, புது தில்லி பகுதியில் சுமாா் 10,000 காவலா்கள் பணியில் அமா்த்தப்பட்டனா். சோதனைச் சாவடிகள், தடுப்புகள் மற்றும் அனைத்து நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளும் நடைமுறையில் உள்ளன.
பணியமா்த்தல் திட்டங்கள், விஷயங்கள் வாரியாக விளக்கங்கள், அவசரகால நடவடிக்கைகள் ஆகியவை அனைத்து காவலா்களுக்கும் விளக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் ஒத்திகைகளும் நடத்தப்பட்டன.
மேம்பட்ட விடியோ பகுப்பாய்வு மற்றும் முக அங்கீகார அமைப்பு (எஃப்ஆா்எஸ்) பொருத்தப்பட்ட 3,000-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள், அணிவகுப்புப் பாதை மற்றும் அருகிலுள்ள இடங்கள் உள்பட புது தில்லி பகுதி முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இந்த கேமராக்களில் இருந்து வரும் நேரலை காட்சிகள், சுமாா் 150 காவலா்களால் இயக்கப்படும் 30க்கும் மேற்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அறைகள் மூலம் இரவு பகலாக கண்காணிக்கப்பட்டன என்றாா் அவா்.
களத்தில் உள்ள காவலா்கள், எஃப்ஆா்எஸ் மற்றும் விடியோ பகுப்பாய்வுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு கண்ணாடிகளுடன் பொருத்தப்பட்டிருந்தன.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கண்ணாடிகள், குற்றவாளிகள், சந்தேக நபா்கள் மற்றும் தேடப்படும் குற்றவாளிகளின் விவரங்களுடன் காவல்துறை தரவுத்தளங்களுடன் நிகழ்நேரத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கூட்டமான பகுதியில் முகம் பொருந்தினால், அதை உடனடியாகக் கண்டறிந்து, விரைவான நடவடிக்கையை எடுக்க இது உதவும்.
இந்த பாதுகாப்பு அமைப்புமுறையில் பல அடுக்கு தடுப்புகள், பிரத்யேக அனைத்து நுழைவுப் புள்ளிகளிலும் பல நிலைகளில் சோதனை மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு சோதனையிடுதல் மற்றும் அணிவகுப்புப் பாதை மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் கடுமையான அணுகல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இடம்பெற்றிருந்தன.
கண்காணிப்பு மற்றும் விரைவான நடமாட்டத்தை மேம்படுத்த, எஃப்ஆா்எஸ் தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்ட நடமாடும் கண்காணிப்பு வாகனங்கள் மூலோபாய இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
புது தில்லி, வடக்கு மற்றும் மத்திய மாவட்டங்களில் பல்வேறு கட்டடங்களின் மேற்கூரைகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய வீரா்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனா்.
காவல்துறை துணை ஆணையா்கள் வழித்தட ஆய்வுகள் மற்றும் நாசவேலை தடுப்பு சோதனைகளை மேற்கொண்டனா். அதே நேரத்தில் நகரம் முழுவதும் சந்தைகள், பேருந்து நிலையங்கள், மெட்ரோ நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் போன்ற அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, காவல்துறை வாடகைதாரா் சரிபாா்ப்பு மற்றும் வீட்டுப் பணியாளா் சரிபாா்ப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டது.
தகவல் பரிமாற்றம், உளவுத்துறை ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தயாா்நிலையை உறுதி செய்வதற்காக, அண்டை மாநிலங்களின் காவல் படைகளுடன் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டங்களும் நடத்தப்படுகின்றன.
குடியரசு தின அணிவகுப்பு நடைபெற்ற கா்த்தவ்ய பாதையில் உள்ள பாா்வையாளா்கள் இருக்கை அமைப்புகள் ஆறுகளின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டிருந்தன. இதனால், பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் குடியரசு தின அணிவகுப்பு மற்றும் குடியரசு தின விழா அமைதியாக நடைபெற்றது.