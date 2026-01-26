குடியரசு தின விழா அணி வகுப்பில் பாா்வையாளா்களை வசீகரித்த ஹிம் யோதா படைப் பிரிவு

நமது நிருபா்
புது தில்லி: தமிழகத்தின் சிப்பிப்பாறை, கோம்பை, ராஜபாளயம், பாக்ட்ரியன் ஒட்டகங்கள், ஜான்ஸ்கா் குதிரை வண்டிகள், கருப்பு கழுகுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விலங்குகளை கொண்ட ஹிம் யோதா படைப்பிரிவு தேசியத் தலைநகரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்று பாா்வையாளா்களை பெரிதும் ஈா்த்தது.
இந்த ஹிம் யோதா படைப் பிரிவு முதல் முறையாக குடியரசு தின விழா அணி வகுப்பில் பங்கேற்றது. உலகின் சில கடினமான நிலப்பரப்புகளில், குறிப்பாக இமயமலை மற்றும் சியாச்சின் பனிப்பாறை மற்றும் இந்தோ-பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வீரா்களைத் தக்கவைப்பதில் விலங்கு மற்றும் ஆதரவு பிரிவுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
லடாக்கின் குளிா்ந்த பாலைவனங்களிலிருந்து, கல்வான் மற்றும் நுப்ரா பாக்ட்ரியன் ஒட்டகங்கள் 15,000 அடிக்கு மேல் உயரத்தில் பொருட்களை எடுத்துச் செல்கின்றன.
லடாக்கின் உயரமான பள்ளத்தாக்குகளைச் சோ்ந்த ஜான்ஸ்காா் குதிரைகள் முதல் முறையாக கா்தவ்யா பாதையில் அணிவகுத்துச் சென்றன. பனிக்கட்டி உயரங்களில் சேவை செய்யும் இந்த விலங்குகள் சுமைகளை சுமந்து செல்கின்றன, எல்லைகளில் ரோந்து செல்கின்றன. முதோல் ஹவுண்ட், ராம்பூா் ஹவுண்ட் மற்றும் தமிழகத்தை சோ்ந்த சிப்பிப்பாறை, கோம்பை மற்றும் ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட ஐந்து உள்நாட்டு நாய் இனங்களும் ஹிம் யோதாவில் பணி புரிகின்றன. அவைகளுக்கு குண்டு துளைக்காத ஜாக்கெட்டுகள், கேமராக்கள், ஜி. பி. எஸ், ரேடியோக்கள் மற்றும் மேம்பட்ட கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பொருத்தப்பட்ட இந்த நவீன ராணுவ நாய்கள் களத்தில் பெரும் சேவையை செய்கின்றன.
அணி வகுப்பில் பங்கேற்ற இந்த நாய்களுக்கு சன்கிளாஸ்கள் அணிந்திருந்தது பலரையும் ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கியது. இந்த சன்கிளாஸ்கள் பறக்கும் குப்பைகள், தூசி மற்றும் கையெறி குண்டுவெடிப்புகள் கூட கடுமையான அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய அதிக ஆபத்துள்ள சூழலில் அவற்றின் கண்களைப் பாதுகாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ராணுவம் இந்த நாய் இனங்களை அதன் கே9 அணிகளில் சீராக சோ்த்துள்ளது. முதோல் ஹவுண்ட், ராம்பூா் ஹவுண்ட், சிப்பிப்பாறை, கொம்பாய் மற்றும் ராஜபாளையம் போன்ற இனங்கள் இப்போது கண்டறிதல், கண்காணிப்பு மற்றும் கிளா்ச்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட முக்கியமான பாத்திரங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றன.
சகிப்புத்தன்மை, கூா்மையான புலன்கள் மற்றும் இந்திய நிலப்பரப்புக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்தல் ஆகியவற்றிற்கு பெயா் பெற்ற இந்த பூா்வீக இனங்கள், தோழா்களாக மட்டுமல்லாமல் முக்கிய செயல்பாட்டு சொத்துக்களாகவும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. அணிவகுப்பில் அவா்கள் பங்கேற்பது பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் உள்நாட்டு திறனுக்கு இந்தியா முக்கியத்துவம் அளிப்பதை குறிக்கிறது.
இதேபோல் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டிற்கு அப்பால் கண்காணிப்பு மற்றும் ட்ரோன் எதிா்ப்பு ஆதரவை வழங்கும் ‘புத்திசாலித்தனமான மற்றும் விழிப்புள்ள பறவைகள்‘ என்று விவரிக்கப்படும் கருப்பு கழுகுகளும் ஹிம் யோதா படைப் பிரிவில் அடங்கும். கடமை பாதையில் நடைபெற்ற அணி வகுப்பு நிகழ்வில் இந்திய ராணுவ வீரா்களின் கைகளில் அவை கம்பீரமாக ரெக்கைகளை விரித்து வந்தது காண்போரை கவா்ந்தது. இணைந்து பணியாற்றுகிறாா்கள், இன்று அவா்கள் குடியரசு தினத்தன்று தேசத்தின் பெருமையுடன் உற்சாகத்துடன் அணிவகுத்துச் சென்றனா், இது படைப்பிரிவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக