பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரமாக தில்லியை மாற்ற நடவடிக்கை: முதல்வா் ரேகா குப்தா
பெண்களுக்கு தில்லியை பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதற்காக, நகரம் முழுவதும் 10,000 அதிநவீன கேமராக்கள் மற்றும் ஒரு லட்சம் ஸ்மாா்ட், சென்சாா் அடிப்படையிலான எல்இடி விளக்குகளை நிறுவுவதற்கும் அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது என முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்
பெண்கள் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த நகரம் முழுவதும் விரைவு நீதிமன்றங்கள், மேம்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் ஸ்மாா்ட் தெரு விளக்குகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட தனது அரசாங்கத்தின் முன்முயற்சிகளை முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை எடுத்துரைத்தாா்
பாரத் மண்டபத்தில் தேசிய மகளிா் ஆணையத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சக்தி சம்வாத்: இரண்டு நாள் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் தொடக்க விழாவில் உரையாற்றிய குப்தா, பெண்கள் அதிகாரமளித்தல், பாதுகாப்பு, பொருளாதார தன்னிறைவு மற்றும் முடிவெடுப்பதில் தலைமைத்துவம் ஆகியவற்றை விவரித்தாா்.
பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்ணியம், அவா்களுக்கு பொருளாதார அதிகாரமளித்தல் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் மற்றும் தலைமைத்துவத்தில் அவா்களின் அா்த்தமுள்ள பங்கேற்பு ஆகிய மூன்று முக்கிய முன்னுரிமைகளைச் சுற்றி கூட்டு நடவடிக்கைக்கு அவா் அழைப்பு விடுத்தாா்.
தில்லியில் பெண்கள் பாதுகாப்பு தரங்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பதற்கு உட்பட்டு இரவு ஷிப்டுகளில் வேலை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவா் குறிப்பிட்டாா், மேலும் வேலை செய்யும் பெண்களின் குழந்தைகளைப் பராமரிக்க அரசாங்கம் 500 பால்னா கேந்திரா குழந்தை பராமரிப்பு மையங்களையும் அமைத்துள்ளது.
பெண்களுக்கு நகரத்தை பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதற்காக, நகரம் முழுவதும் 10,000 அதிநவீன கேமராக்கள் மற்றும் ஒரு லட்சம் ஸ்மாா்ட், சென்சாா் அடிப்படையிலான விளக்குகளை நிறுவுவதற்கும் அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது.
விரைவான நீதி வழங்குவதற்காக விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்களை நிறுவுவதற்கு வழி வகுக்கும் வகையில், 53 புதிய நீதித்துறை பதவிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ரேகா குப்தா மேலும் கூறினாா்.