காயங்களுடன் சிறுவன் உயிரிழப்பு: தாயின் காதலா் மீது போலீஸாா் சந்தேகம்
வடகிழக்கு தில்லியின் சாஸ்திரி பாா்க் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை 12 வயது சிறுவன் காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தது குறித்து அவரது காதலா் சந்தேகத்திற்குரியவராக அடையாளம் காணப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காலை 9.50 மணியளவில் சிறுவனைப் பற்றிய தகவலைப் பெற்ற போலீம்ங்த்க் சாஸ்திரி பாா்க் சௌக் லூப் அருகே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா், அங்கு 7 ஆம் வகுப்பு மாணவா் மயக்கமடைந்த நிலையில் காணப்பட்டாா். அவத்ஜ் உடனடியாக ஜக் பிரவேஷ் சந்திரா (ஜே. பி. சி) மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.
அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் சிறுவனுக்கு தலையில் காயங்கள் உள்பட பல காயங்கள் இருந்தன. கடுமையான தாக்குதலின் அடையாளங்கள் மற்றும் கண்களில் காயங்கள் காணப்பட்டன, இது விரிவான தடயவியல் பரிசோதனையைத் தூண்டியது. முதன்மை சந்தேக நபா் தாயின் காதலா் ஆவாா். இந்த சிறுவனின் தந்தை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டாா். சாஸ்திரி பாா்க் காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் (பி. என். எஸ்) பிரிவு 103 (1) (கொலை) இன் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தடயவியல் குழு குற்றம் நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்து ஆதாரங்களை சேகரித்தது. அந்த இடத்திலிருந்து ரத்த மாதிரிகள் மற்றும் பிற காட்சிப் பொருட்கள் அறிவியல் பகுப்பாய்விற்காக பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.