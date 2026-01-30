டேங்கா் லாரி மோதி விபத்து: ஆங்கில ஆசிரியை உயிரிழப்பு
வடமேற்கு தில்லியின் ஆதா்ஷ் நகா் பகுதியில் பரபரப்பான சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை ஸ்கூட்டரில் சென்றுக் கொண்டிருந் செய்த 30 வயது ஆசிரியை மீது தண்ணீா் டேங்கா் லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் அவா் உயிரிழந்ததாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஷா ஆலம் பந்த் அருகே 51 அடி சாலையில் நடந்த இந்த விபத்து குறித்து பிற்பகல் 2.22 மணிக்கு போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்தை அடைந்தபோது, ஒரு தண்ணீா் டேங்கா் ஸ்கூட்டரில் மோதியதில் ஸ்கூட்டரில் செய்பவருக்கு அபாயகரமான காயங்கள் ஏற்பட்டதை குழு கண்டறிந்தது. ஜஹாங்கீா்புரியைச் சோ்ந்த நாஸ் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தாா்.
59 வயதான டேங்கா் டிரைவா் ஜகதீவ் சிங் பொதுமக்களால் பிடிக்கப்பட்டு போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாா். அவரது டேங்கா் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. முதல்கட்ட விசாரணையில், டேங்கா் லாரி, ஸ்கூட்டரை கணிசமான சக்தியுடன் மோதியது, இதனால் ஆசிரியை சாலையில் விழுந்து காயங்கள் ஏற்பட்டது. விபத்துக்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசை விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக ஆராயப்படுகிறது.
நாஸ் புராரியில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியராக பணியாற்றினாா். இந்த விபத்து நாஸ் குடும்ப உறுப்பினா்கள் உட்பட பலரை அந்த இடத்திற்கு விரைந்தது, இதன் விளைவாக ஏற்கெனவே பரபரப்பான பாதையில் தற்காலிக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் கூடுதல் போலீஸ் பணியாளா்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
போக்குவரத்து படிப்படியாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு, சேதமடைந்த வாகனங்கள் சாலையில் இருந்து அகற்றப்பட்டன. போலீசாா் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகவும், சம்பவத்தின் சரியான வரிசைக்காக சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை சரிபாா்த்து ரப்படுகிறது. ‘வாகனம் (தண்ணீா் டேங்கா்) கவனக்குறைவாக இயக்கப்பட்டதா என்று நாங்கள் சரிபாா்க்கிறோம். முழு விஷயத்தையும் முறையாக விசாரிக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.