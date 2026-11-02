இத்தாலியில் இருவாரம்
காமாக்கியோ, ராவண்ணா, போலாக்னா, மில்செட்டி, ரோம், பார்சிலோனா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களின் தொன்மை, வரலாற்று நிகழ்வுகள், தற்காலத்தில் அந்நகரங்களின் நிலை குறித்த தகவல்கள் பயனுள்ளவை.
இத்தாலியில் இருவாரம்- முனைவர் இரா. மனோகரன்; பக்.280; ரூ.330; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024. ✆ 044- 2372 6882.
பயணம் என்பது நல்ல பட்டறிவாகும், புதிய மனிதர்களை சந்திப்பது, புது இடங்களைப் பார்ப்பது, பலவிதமான அனுபவங்களைப் பெறுவது, பண்பாடு, கலாசாரங்களைப் பார்ப்பது என பல்வேறு வாழ்வியல் நடைமுறைகளை நேரில் கண்டறிந்து நமது பார்வையை மேலும் விரிவுபடுத்துவதாகும். அந்த வகையில், இந்த 'இத்தாலியில் இருவாரம்' பயணக் கட்டுரை அழகான அனுபவத்தை வழங்குவதாகும்.
தேனி மாவட்டம், சின்னமனூர் ரோட்டரி சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் மனோகரன், தான் சார்ந்த சங்கத்தின் மூலம் நட்பு பரிமாற்றம் என்ற அடிப்படையில் நாடு கடந்த பயணத்தை மேற்கொண்டு, இத்தாலியில் ரோட்டரி நண்பர்களின் விருந்து உபசரிப்பு, பார்த்த இடங்கள், உணவு, உறைவிட அனுபங்கள், அந்நாட்டு வேளாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை சுவாரஸ்யமாக தந்துள்ளார்.
காமாக்கியோ, ராவண்ணா, போலாக்னா, மில்செட்டி, ரோம், பார்சிலோனா உள்ளிட்ட பல முக்கிய நகரங்களின் தொன்மை, வரலாற்று நிகழ்வுகள், தற்காலத்தில் அந்நகரங்களின் நிலை குறித்த தகவல்கள் பயனுள்ளவை.
ஃபெராரி ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் கார் பந்தயத் திடலுடன் கூடிய அருங்காட்சியகத்தின் விவரங்கள், இத்தாலியில் புகழ்பெற்று விளங்கும் மார்பிள், டைல்ஸ் விற்பனையகங்கள், படகு இல்ல பயணம், இரட்டையர்களின் சந்திப்பு, வாடிகன் நகர பயண அனுபவங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
சின்னமனூருக்கு வந்த இத்தாலி குழுவினருடனான தனது அனுபவங்கள், அவர்கள் சென்ற மேகமலை, சின்னமனூர் சிவாகாமியம்மன் உடனுறை பூலாநந்தீஸ்வரர் கோயில், அங்குள்ள இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான சிவலிங்கம் என்ற தகவல், அங்குள்ள செப்பேட்டுப்புகழ், பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்றுத் தரவுகள் என தேனி மாவட்டத்து சிறப்புகளையும் பதிவிட்டிருப்பது சிறப்பம்சம்.
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