வரப்பெற்றோம் (02-11-2026)
ஆலயம்: வழிபாடு - பதிப்பாசிரியர் முனைவர் நல்லூர் சா. சரவணன்;
கோப்புப்படம்
ஆலயம்: வழிபாடு - பதிப்பாசிரியர் முனைவர் நல்லூர் சா. சரவணன்; பக். 136; ரூ. 100; சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம், சென்னை-600 004. ✆ 044-2493 5109.
கம்பராமாயணம் அருங்கவி அமுதம்-முனைவர் ப. சுப்பிரமணியன், பக். 802; ரூ. 1,500; இசையரசி பதிப்பகம், திருச்சி-620 005. ✆ 95008 97201.
சேக்கிழார் காட்டும் பதிகப்பெருவழி- சிவதீபன்; பக்.144; ரூ.150; டீனு பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-14. ✆ 82485 26126.
வள்ளலாரும் பரமாச்சாரியாரும்...!- வசந்தநாயகன்; பக்.144; ரூ.200; ஸ்ரீ குருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ், வேலூர்-632 006. ✆ 97905 70339.
மதுரைப் பெருங்கோயில்-முனைவர் ஆ. மணிவண்ணன்; பக்.284; ரூ.320; புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா (பி) லிட், பெங்களூரு, ✆ 74185 55884.
சாகித்திய அகாதெமி விருதாளர்களின் படைப்பும் பார்வையும் (தொகுதி 2)-முனைவர் ப. முருகன், பக். 520; ரூ. 550; தமிழ்த்துறை, துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம், சென்னை-108.
நானும் ஒரு சித்தன் (பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்களின் விளக்கம்)- சேவாலயா முரளிதரன்; பக்.200; ரூ.200; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2810.
ஒற்றைவாளி (சிறுகதைகள்)- சு.காந்திதுரை; பக்.128; ரூ.110; தமிழ் மதுரை பதிப்பகம், மதுரை-625 234. ✆ 9843 86995.
லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் - நந்தன் மாசிலாமணி(பாகம்-2); பக். 162; ரூ. 170; கலைஞன் பதிப்பகம், 9, சாரங்கபாணி தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை-017.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.