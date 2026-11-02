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வரப்பெற்றோம் (02-11-2026)

ஆலயம்: வழிபாடு - பதிப்பாசிரியர் முனைவர் நல்லூர் சா. சரவணன்;

கோப்புப்படம்

Updated On :

ஆலயம்: வழிபாடு - பதிப்பாசிரியர் முனைவர் நல்லூர் சா. சரவணன்; பக். 136; ரூ. 100; சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம், சென்னை-600 004. ✆ 044-2493 5109.

கம்பராமாயணம் அருங்கவி அமுதம்-முனைவர் ப. சுப்பிரமணியன், பக். 802; ரூ. 1,500; இசையரசி பதிப்பகம், திருச்சி-620 005. ✆ 95008 97201.

சேக்கிழார் காட்டும் பதிகப்பெருவழி- சிவதீபன்; பக்.144; ரூ.150; டீனு பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-14. ✆ 82485 26126.

வள்ளலாரும் பரமாச்சாரியாரும்...!- வசந்தநாயகன்; பக்.144; ரூ.200; ஸ்ரீ குருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ், வேலூர்-632 006. ✆ 97905 70339.

மதுரைப் பெருங்கோயில்-முனைவர் ஆ. மணிவண்ணன்; பக்.284; ரூ.320; புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா (பி) லிட், பெங்களூரு, ✆ 74185 55884.

சாகித்திய அகாதெமி விருதாளர்களின் படைப்பும் பார்வையும் (தொகுதி 2)-முனைவர் ப. முருகன், பக். 520; ரூ. 550; தமிழ்த்துறை, துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம், சென்னை-108.

நானும் ஒரு சித்தன் (பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்களின் விளக்கம்)- சேவாலயா முரளிதரன்; பக்.200; ரூ.200; வானதி பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2810.

ஒற்றைவாளி (சிறுகதைகள்)- சு.காந்திதுரை; பக்.128; ரூ.110; தமிழ் மதுரை பதிப்பகம், மதுரை-625 234. ✆ 9843 86995.

லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் - நந்தன் மாசிலாமணி(பாகம்-2); பக். 162; ரூ. 170; கலைஞன் பதிப்பகம், 9, சாரங்கபாணி தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை-017.

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