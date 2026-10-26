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வரப்பெற்றோம் (26-10-2026)

உலகக் குடிமகன்- நா. கண்ணன்

Updated On :

உலகக் குடிமகன்- நா. கண்ணன்; பக். 200; ரூ.240; கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை 600 014. ✆ 95000 45609.

காலத்தின் அறக்குரல் திருக்குறள்- கருத்துரை: வழக்குரைஞர் கோ.வெங்கட்டராமன்; பக்.552; ரூ.600; அகநி வெளியீடு, வந்தவாசி-604408, ✆ 94443 60421.

அறிவோம் இதழியல்- ராசி அழகப்பன்; பக். 836; ரூ. 1,000; பேஜஸ் பப்ளிகேஷன், சென்னை- 19. ✆ 91768 04412.

ஈ.வெ.ரா. பெரியார் (ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உளியோசை)-திருமலை விசாகன்; பக். 336; ரூ.300; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 044-2650 7131.

கணித மாலை (தொகுதி 1)- எஸ். பானுசேகரன்; பக்.184; ரூ.200; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-21. ✆ 93805 30884.

சல்லடைப் பார்வையின் சாட்சியங்கள் (கட்டுரைகள்)-ஆரிசன், பக். 180; ரு. 250; ஆசா பதிப்பகம், வந்தவாசி-604 403, ✆ 94423 11118.

இதழில் மெüனங்கள்- அருணை தமிழமுதன்; பக்.256; ரூ.275; விளிம்பு பதிப்பகம், திருவண்ணாமலை-606 601. ✆ 94889 07282.

ரா. சிதம்பரம் சிறுகதைகள்- பக்.202; ரூ.200; சாய்சூர்யா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை-17, ✆ 044-2433 1510.

சீர்மிகு சிற்றிலக்கிய சிந்தனைகள்- டாக்டர் கு.முத்துராசன்; பக்.294; ரூ.370; வசந்தா பிரசுரம்,சென்னை-33, ✆ 90948 75747.

ஸ்ரீராகவேந்திரர் அருளிய ஸ்ரீ ராமசாரித்ர மஞ்ஜரீ, ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாரித்ர மஞ்ஜரீ-ஆர். எஸ். வேங்கட் க்ருஷ்ணா, பக். 144; ரூ. 200; அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம், சென்னை-05, ✆ 94459 52585.

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