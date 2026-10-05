வரப்பெற்றோம் (10-05-2026)
நாடகவியல் களஞ்சியம்-முனைவர் மு.இராமசுவாமி;
நாடகவியல் களஞ்சியம்-முனைவர் மு.இராமசுவாமி; பக். 456; ரூ. 750; தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், சென்னை-5, ✆ 044-2536 5440.
இலக்கியவீதி 50-மலர் மகன்; பக். 208; ரூ. 200; இலக்கியவீதி, சென்னை-63, ✆ 98411 81345.
தமிழ்ச் சித்தரியலும் கிறிஸ்தியலும்-பேரா. முனைவர் மோ. மைக்கேல் பாரடே; பக். 136; ரூ. 250; சந்திரோதயம் பதிப்பகம், மதுரை-625 018, ✆ 70109 97639.
பூவாயி நாச்சியார்-ஹரிஸ் பிரபாகரன்; பக். 212; ரூ. 300; கெüரா புத்தக மையம், திருச்சி-620 001. ✆ 99520 34876.
இதயம் கவர்ந்த மாணவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர்-வசந்தநாயகன்; பக். 172; ரூ. 200; ஸ்ரீ குருராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ், வேலூர்-632 006. ✆94873 68339.
வெற்றித் திருமகன் விஜய்- தேவமூர்த்தி; பக்.282; ரூ.300; அன்பு பதிப்பகம், சென்னை-600 014. ✆ 7338984668.
சுகமாக வாழ சுற்றத்தைப் போற்றுவோம்! (வாழ்க்கை நலம் பேணும் வளமான கட்டுரைகள்)-பேராசிரியர் கா. முருகேசன்; ரூ. 126; ரூ. 150; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-17, ✆ 044- 2434 2926.
பைரவர் வழிபாடு-குகையூர் அ. சிவபெருமான்; பக்.64; ரூ. 60; கயிலாயநாதர் பதிப்பகம், சின்ன சேலம், 606301, ✆ 94430 99936.
தமிழ்வேள் பேராசிரியர் இராம. சுப்பிரமணியனார் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா மலர்-பதிப்பாசிரியர் அரங்க. இராமலிங்கம்; பக்.88; ரூ. 80; பொன்னி, சென்னை-600 017, ✆ 82483 38118.
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