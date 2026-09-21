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வரப்பெற்றோம் (21-09-2026)

பூங்காவில் கொய்த பூக்கள்-பேரா. சு. சாலமன் பாப்பையா;

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பூங்காவில் கொய்த பூக்கள்-பேரா. சு. சாலமன் பாப்பையா; பக். 216; ரூ. 210; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை-600 050. ✆ 044- 2625 1968.

வலிமை தரும் விரதங்களை கடைப்பிடிக்கும் முறைகள்-சுந்தர்.எம்; பக்.160; ரூ. 175; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017. ✆ 044- 2434 2926.

வான்புகழ் வள்ளுவர் (தகவல் களஞ்சியம்)-இரா. சிவானந்தம்; பக். 84; ரூ. 85; நண்பர்கள் பதிப்பகம், ✆ 86107 84264.

சூழ்வினைச் சிலம்பும் சொல்லாடல் சிறப்பும்-புலவர் கு. இரவீந்திரன்; பக். 178; ரூ. 200; காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை-600 024. ✆ 044-2372 6882.

வந்தே மாதரம்-செ. திவான்; பக். 144; ரூ. 200; ரெகான்-ரெய்யா பதிப்பகம், திருநெல்வேலி-627 002. ✆ 90803 30200.

பேரறிஞர் அண்ணாவும் பிறநாட்டு அறிஞர்களும்-முனைவர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் எழுச்சி உரை, பக். 36; ரூ. 50; தமிழ் ஐயா வெளியீட்டகம், திருவையாறு-613 204. ✆ 94867 42503.

வாழ்க்கை உன் கைகளிலே-மெர்வின்; பக். 104; ரூ. 70; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை-600 011. ✆ 044- 2435 3742.

கூகுள் இருக்க பயமேன்? (சிறுகதைத் தொகுதி)-நன்னிலம் இளங்கோவன்; பக். 144; ரூ. 180; வசந்தா பிரசுரம், சென்னை-600 033. ✆ 90948 75747.

முதல் தலைமுறை பட்டதாரி (நாடகம்)-அ. ஈஸ்வரன்; பக். 216; ரூ. 220; பாக்யா பப்ளிகேஷன்ஸ், சிவகங்கை-630 561. ✆ 63833 00351.

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