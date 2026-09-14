வரப்பெற்றோம் (14-09-2025)
கங்கை கொண்ட சோழீச்சரம்- குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன்
கங்கை கொண்ட சோழீச்சரம்- குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன்; பக். 208; ரூ. 400; அன்னம், தஞ்சாவூர்-613 007. ✆ 75983 06030.
உலகத் திருக்குறள் ஒருவரி உரையுடன்-ஆசான் செந்தமிழ்ச்செழியன்; பக். 144; ரூ. 60; சக்தி பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை-600 013. ✆ 044-2596 7807.
தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் நூற்பாக்கள் பொருள் விளக்கம்-முனைவர் அ. ஜம்புலிங்கம், பக். 280; ரூ. 500; இந்துமதி பதிப்பகம், சிதம்பரம்-608 001. ✆ 93459 79726.
காலச் சித்தரும் பூமித்தாயும் (சுற்றுச் சூழல் விழிப்புணர்வு)-கே. பத்மாவதி; பக். 512; ரூ.500; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600017, ✆ 044- 2434 2926.
திருக்குறள் தேசம்-பரிக்கல். ந. சந்திரன்; பக். 184; ரூ. 200; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-600 021. ✆ 93805 30884.
ராணி சம்யுக்தை-வே. கபிலன்; பக். 112; ரூ. 110; அருணோதயம், சென்னை-600 014. ✆ 93634 50177.
தாய்க் கோழி பெரியார் இலக்கியம்- இரா. அறவேந்தன்; பக். 224; ரூ. 230; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044- 2372 6882.
அண்மைக் காப்பியங்கள்-இராம. குருநாதன்; பக். 220; ரூ. 300; விழிகள் பதிப்பகம், சென்னை-600 041. ✆ 94442 65152.
கட்டணம் வாங்காத கல்லூரி (திராவிட இயக்கத் தளபதிகளின் உரைகள்)-தொகுப்பு-வே.குமரவேல்; பக். 896; ரூ. 1,000; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை-600 040. ✆ 98403 58301.
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