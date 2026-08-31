வரப்பெற்றோம் (31-08-2026)
மன வயலில் விளைந்த சிந்தனை மணிகள் பாகம்-2-டி.எஸ்.தியாகராசன்;
கோப்புப்படம்
மன வயலில் விளைந்த சிந்தனை மணிகள் பாகம்-2-டி.எஸ்.தியாகராசன்; பக். 264; ரூ. 250; நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை-600 017. ✆ 044-2433 4397.
தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா பேரறிஞர் அண்ணா-திருமலை விசாகன்; பக். 240; ரூ. 250; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049. ✆ 044-2650 7131.
ஹாண்ட்ஸ் ஆன் அஸ்ட்ரானமி (வகுப்பறையில் வானவியல்)- ம.ஜெகதீஸ்வரன்; பக். 96; ரூ. 300; சுட்டி மீடியா, சென்னை-600 045. ✆ 98409 69757.
தெய்வச் சேக்கிழார்-பேராசிரியர் அரங்க இராமலிங்கம்; பக். 64; ரூ.75; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை-600 040. ✆ 98403 58301.
மனித வாழ்வு மேம்பட உழைப்பு, உண்மை, நேர்மை, இறைபக்தி தேவை!-கவிஞர் க.பெ. தங்கராணி; பக். 308; ரூ.300; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017. ✆ 044- 2434 2926.
கடலிலே மழை வீழ்ந்தபின்-ஜானு முருகன்; பக். 218; ரூ.220; சாய்சூர்யா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை-600 017. ✆ 044-2433 1510.
திரை இசைப் பாடல்களில் சிற்றாய்வுகள்-கல்யாணசுந்தரம் கி; பக். 226; ரூ. 240; சரண் பதிப்பகம், கெஞ்சனூர்-638 401. ✆ 94438 83966.
நேரத்தைக் காப்பாற்றுங்கள் (சுயமுன்னேற்றம்)-சிவரஞ்சன்; ரூ. 128; ரூ. 120; சொர்ணவள்ளி பிரசுரம், சென்னை-600 033. ✆ 90948 75747.
கம்யூனிசம் அறிய வேண்டிய அறிவியல்-பா. சின்மயானந்தம்; பக். 128; ரூ. 133; சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் இயக்கம், மதுரை- 625 020. ✆ 90803 30200.
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