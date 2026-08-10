வரப்பெற்றோம் (10-08-2026)

என்றும் இருப்பவர்கள்-சா.கந்தசாமி; பக். 268; ரூ.270; கண்மணி கிரியேட்டிவ் வேவ்ஸ், சென்னை-600 017. ✆ 97910 71218.
வெங்கனூர் பழமலைநாதர் திருக்கோயில்-குகையூர் அ. சிவபெருமான்; பக். 112; ரூ. 100; ஜெ. ரமேஷ் ரெட்டியார், பெரம்பலூர்-621 116. ✆ 94431 91761.
இராமன் புதினம் (வால்மீகியின் தழுவலும் நழுவலும்)-முனைவர் கருவூர் கன்னல்; பக். 288; ரூ. 320; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024. 044- 2372 6882.
பேரறிஞர் அண்ணாதுரை-செ.சசிகலா தேவி; பக். 208; ரூ. 150; சுரா பதிப்பகம், சென்னை-600 040. ✆ 044-4862 9977.
நூர்-ஒரு சாமானியனின் இறையுணர்வு அனுபவங்கள்-நூருல் ஹசன்; பக். 216; ரூ. 250; கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை-600 014. ✆ 044-4200 9603.
என் நெஞ்சோரத்தில்-ஜானு முருகன்; பக். 362; ரூ. 360; சாய்சூர்யா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை-600 017. ✆ 044-24331510.
ஏகானந்த ரூபம் (உன் ஆன்மா உறங்கவிடாது) -எஸ். பார்த்த சாரதி; பக். 288; ரூ. 250; எஸ். பார்த்த சாரதி, சென்னை-600 100. ✆ 98414 50214.
பிறர் நூல்களுக்கு முனைவர் அ. நாகலிங்கம் வனைந்த உரைகள்(80)-முனைவர் மு. ஜவஹர்லால் நேரு; பக். 228; ரூ. 350; திரு.வி.க. பதிப்பகம், சென்னை-600 072. ✆ 98407 72903.
மகிழ்ச்சியோடு வாழ எளிய வழிகள்-ராசி அழகப்பன்; பக். 88; ரூ. 100; பேஜஸ் பப்ளிகேஷன், சென்னை-600 119. ✆ 91768 04412.
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