வரப்பெற்றோம் (07-07-2026)

அனுபவம் புதுமை (பயணக் கட்டுரைத் தொகுப்பு)- குரு அரவிந்தன்; பக். 192; ரூ. 200; இனிய நந்தவனம் பதிப்பகம், திருச்சி-620 102, ✆ 94432 84823.
வாழ்வில் வெற்றி பெற உதவும் 45 சிந்தனைகள் -முனைவர் செ. சண்முகம், பக்.318; ரூ. 320; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2926.
சோழர் கொடை வரலாற்றுப் புதினம்-ஸ்ரீ கணேஷ்; பக். 312; ரூ. 270; பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-600 014, ✆ 044-4340 8000.
புதிய நோக்கில் தமிழ் நாடக வரலாறு-முனைவர் கோ. கருணாகரன்; பக். 270; ரூ. 300; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை-600 050, ✆ 044-2625 1968.
சிவானந்த லஹரீ உரையுடன்-தெய்வத்திரு திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகள்; பக். 176; ரூ. 100; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை-600 002, ✆ 044-2845 7666.
இரட்டைமலைச் சீனிவாசன்-தி.வெ.ரா.; பக். 176; ரூ. 200; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 044-2650 7131.
நான்...?-புலவர் கு. ஆ.; பக். 136; ரூ. 200; ஸ்ரீ இராமானுஜர் ஜோதிடப் பயிற்சி & கல்வி மையம், சென்னை-600 044, ✆ 94448 16730.
தாழம்பூவின் நறுமணத்தில்...-செங்காத்து கோ.மு. சீனிவாசன்; பக். 208; ரூ. 225; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-600 021, ✆ 93805 30884.
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