Dinamani
தூய்மைப் பணி தனியார்மயமாகிறது? முயற்சியை கைவிட தமிழக அரசுக்கு சிபிஎம் கோரிக்கை!விளையாட்டு விடுதி மாணவர்களுக்கான உணவுப்படி உயர்வு!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து ஜான் பாண்டியன் விலகல்!இன்னும் எத்தனை போக்சோ நீதிமன்றங்கள் தேவை? அறிக்கை கேட்கும் உயர் நீதிமன்றம்!பொறியியல் பணி: விழுப்புரம் வழியாக செல்லும் ரயில்கள் நிறுத்தி வைத்து இயக்கம்!மாநகர காவல் ஆணையர்கள் உள்பட 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்! லக்னௌ பயிற்சி நிறுவன தீ விபத்து: 14 பேர் பலிசபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலிலும் செய்யறிவு! கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்!அமோனியா கசிவு: ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கைவிஜய் பிறந்தநாள்: இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய தவெக!அமோனியா வாயு கசிவு! பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு!அண்ணன் பவருக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டுக்கே பவர் போய்விட்டது! உதயநிதி பேச்சுபள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்: நயினார் நாகேந்திரன்
/
நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (22-06-2026)

வெளிவராத பதிப்புக்களின் வரலாறு- முனைவர் ஆ. மணி;

News image
Updated On :22 ஜூன் 2026, 7:36 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெளிவராத பதிப்புக்களின் வரலாறு- முனைவர் ஆ. மணி; பக். 128; ரூ. 150; தமிழன்னை ஆய்வகம், புதுச்சேரி- 605 009, ✆ 94439 27141.

என் வாழ்க்கைச் சுவடுகள்- பேராசிரியர் ச.கணபதிராமன், பக். 256; நன்கொடை ரூ. 1; ச.கணபதிராமன், அய்யாபுரம்-627 805, ✆ 94874 11331.

ஒளவையார்-ஆங்கில மொழியாக்கம்-ஆர். மோகன் குமார்; பக். 128; ரூ. 175; கோரல் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்டிபியூட்டர்ஸ், சென்னை-600 055, ✆ 90430 50666.

அண்டர் செக்ரட்ரி-பூர்ணம் விசுவநாதன்; பக். 120; ரூ. 150; அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை-600 004, ✆ 044-2464 1314.

பிள்ளைச்செல்வம் பொலியச்செய்யும் குழந்தை இலக்கியம்- கவிமாமணி எஸ்.ஆர்.ஜி. சுந்தரம், பக். 184; ரூ. 200; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-600 021, ✆ 93805 30884.

சேறையின் செல்வன் (சேத்தூர் ந.இராசையா-வாழ்வும் பணியும்)-இரா. நரேந்திரகுமார், பக். 454; ரூ. 500; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044- 2372 6882.

துளித் துளியாக உயர்வு (தினம் ஒரு சதவிகித மேன்மை)-அண்ணாமலை சுகுமாரன்; பக். 88; ரூ. 110; கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 096, ✆ 044-2496 0231.

தொல்காப்பியக் களஞ்சியம்-க.ப. அறவாணன், தாயம்மாள் அறவாணன்; பக். 393; ரூ. 600; தமிழ்க் கோட்டம் வெளியீடு, சென்னை-600 029, ✆ 95977 17485.

என் சுவாசம்-பீ. முகம்மது இம்ரான்; பக். 84; ரூ. 110; நண்பர்கள் பதிப்பகம், குடியாத்தம்-632 604, ✆ 89253 35858.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வரப்பெற்றோம் (15-06-2026)

வரப்பெற்றோம் (15-06-2026)

வரப்பெற்றோம் (08-05-2026)

வரப்பெற்றோம் (08-05-2026)

வரப்பெற்றோம் (01-06-2026)

வரப்பெற்றோம் (01-06-2026)

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

விடியோக்கள்

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து பற்றி அமைச்சர் விளக்கம்! | TN assembly

அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து பற்றி அமைச்சர் விளக்கம்! | TN assembly