நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

இயற்கை வழியில் வேளாண்மை- மசானபு ஃபுகோகா, தமிழில்: கயல்விழி

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இயற்கை வழியில் வேளாண்மை- மசானபு ஃபுகோகா, தமிழில்: கயல்விழி; பக். 416; ரூ. 650; எதிர் வெளியீடு, பொள்ளாச்சி-642 002, ✆ 98650 05084.

பாட வரலாற்று நோக்கில் புறநானூறு- முனைவர் ஆ. மணி; பக். 192; ரூ. 200; தமிழன்னை ஆய்வகம், புதுச்சேரி- 605 019, ✆ 94439 27141.

சங்க இலக்கியத்தில் தகவல் தொடர்பு- முனைவர் ச. சரவணன், பக். 284; ரூ. 250; பரிதி பதிப்பகம், ஜோலார்பேட்டை, திருப்பத்தூர்.

இன்றைய இலக்கியம் (2021-2025)- முனைவர் அ. பிச்சை; பாகம் 1- பக்.280; ரூ. 350; பாகம் 2 - பக். 326; ரூ. 400; கபிலன் பதிப்பகம், மதுரை-625 020, ✆ 98651 07237.

குண்டலகேசியின் கதை- தில்லை வேந்தன்; பக். 76; ரூ. 60; குவிகம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 078, ✆ 89396 04745.

தமிழ் சொல்லும் பொருளும்- மித்ரன்; பக். 248; ரூ. 200; திருமலை பிரசுரம், குடியாத்தம்-632 602, ✆ 95977 09846.

செயற்கை நுண்ணறிவுப் பார்வையில் இன்றைய அரசியல்- தொகுப்பு: ஜெ. வீரநாதன்; பக். 116; ரூ. 150; எùஸன்ஷியல் பப்ளிகேஷன்ஸ், கோவை, ✆ 98422 13782.

சங்கரானந்த களிப்பு- மூலமும் உரையும்: விளக்கவுரை-முனைவர் சு. பாண்டியன்; பக். 88; ரூ. 100; பாசம் பதிப்பகம், 11, பாசம் இல்லம், 3-ஆவது முதன்மைச் சாலை, காமாட்சி நகர், கட்டபொம்மன் நகர், திருநெல்வேலி- 627 011.

உனது நல்ல நண்பன் இவன் தான்- சுப. இரத்தினவேல் பாண்டியன்; பக். 102; ரூ. 100; காந்தளகம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 002, ✆ 044- 2841 4505.

