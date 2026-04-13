நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (13-04-2026)

சமணமும் தமிழும் - மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 11:06 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சமணமும் தமிழும் - மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி; பக். 218, ரூ. 115; தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை-600 006.

வெட்கப்படும் நெற்கதிர்-சக்திமான் அசோகன்; பக். 144; ரூ. 300; வாக்காளர் சக்தி பதிப்பகம், சென்னை-600 117, ✆ 94451 04404.

தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் சட்டமன்ற உரைகள் (பாகம் 1) - பக். 412; ரூ. 360; பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 108, ✆ 044- 2526 7543.

நீதிநெறிக் கலங்கரை விளக்கம்-தமிழ்ச்செம்மல் புலவர் வே.பதுமனார், பக்.104; ரூ. 100; செயக்கொடி பதிப்பகம், குடியேற்றம்-632 602, ✆ 94434 90703.

வச்சகுறி தப்பாது...!-நந்தா நாகராஜன், திரைக்கதை உரையாடல்-தாயுமானவன், பக். 144; ரூ. 200; வேமன் பதிப்பகம், சென்னை-600 034, ✆ 044 2821 1134.

இந்தி இலக்கிய வரலாறு-முனைவர் என். லக்ஷ்மி அய்யர்-கதி. முருகேசன் இணை ஆசிரியர்கள் கே. செல்வம், திருமதி ஆர்.பார்வதி பக். 256; ரூ. 300; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை- 600 021, ✆ 93805 30884.

டிடிசிபி விதிகள்-வடகரை செல்வராஜ், பக். 472; ரூ. 600; ரேவதி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 024, ✆ 87545 16298.

வீடும் வீடு சார்ந்ததும்..- மு. பழனி இராகுலதாசன்; பக். 140; ரூ. 150; முத்தமிழ்ப் பதிப்பகம், சிவகாசி- 626 124, ✆ 93605 78768.

மறுப்பது எப்படி!- ரவீந்திரன்; பக். 124; ரூ. 150; கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.

