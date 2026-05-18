வரப்பெற்றோம் (18.05.2026)

குறுநிலத் தலைவர்கள்- வே. பார்த்திபன்; பக். 152; ரூ. 185; கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை- 600 014, ✆ 044- 4200 9603.
கபீர் தாசர் பாடல்கள்- ஆங்கில மூலம்: இரவீந்திரநாத் தாகூர்; தமிழில்: மா. சுரேஷ்; பக். 100; ரூ. 200; அறம் பதிப்பகம், திருவண்ணாமலை-632 316, ✆ 91507 24997.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை அவசியமே- எம்.ஆர். ரகுநாதன்; பக். 48; ரூ. 75; கோரல் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், சென்னை- 600 055, ✆ 90430 50666.
சாதிகள் எப்போது அழியும்?- இரா. பாரதிநாதன்; பக். 96; ரூ. 125; புரட்சி பாரதி பதிப்பகம், சென்னை- 600 055, ✆ 90430 50699.
தமிழக பல்கலைக்கழகங்கள்- நெல்லை கவிநேசன்; பக். 272; ரூ. 270; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 94440 13999.
பொது அறிவு வினா-விடை-ஆர். ரேவதி ராம்குமார்; பக். 170; ரூ. 140; ராகவி பதிப்பகம், திருநெல்வேலி- 627 010, ✆ 99948 48665.
நீங்களும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஆகலாம்- ஜெகாதா; பக். 64; ரூ. 80; அருண் பதிப்பகம், சென்னை- 600 016, ✆ 90031 45749.
வெற்றியின் ரகசியம்- நா. ஹரிராமகிருஷ்ணன்; பக். 112; ரூ. 100; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600 049, ✆ 94440 47790.
