Dinamani
குதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட உயர் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (18.05.2026)

குறுநிலத் தலைவர்கள்- வே. பார்த்திபன்;

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

குறுநிலத் தலைவர்கள்- வே. பார்த்திபன்; பக். 152; ரூ. 185; கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை- 600 014, ✆ 044- 4200 9603.

கபீர் தாசர் பாடல்கள்- ஆங்கில மூலம்: இரவீந்திரநாத் தாகூர்; தமிழில்: மா. சுரேஷ்; பக். 100; ரூ. 200; அறம் பதிப்பகம், திருவண்ணாமலை-632 316, ✆ 91507 24997.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை அவசியமே- எம்.ஆர். ரகுநாதன்; பக். 48; ரூ. 75; கோரல் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், சென்னை- 600 055, ✆ 90430 50666.

சாதிகள் எப்போது அழியும்?- இரா. பாரதிநாதன்; பக். 96; ரூ. 125; புரட்சி பாரதி பதிப்பகம், சென்னை- 600 055, ✆ 90430 50699.

தமிழக பல்கலைக்கழகங்கள்- நெல்லை கவிநேசன்; பக். 272; ரூ. 270; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 94440 13999.

பொது அறிவு வினா-விடை-ஆர். ரேவதி ராம்குமார்; பக். 170; ரூ. 140; ராகவி பதிப்பகம், திருநெல்வேலி- 627 010, ✆ 99948 48665.

நீங்களும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஆகலாம்- ஜெகாதா; பக். 64; ரூ. 80; அருண் பதிப்பகம், சென்னை- 600 016, ✆ 90031 45749.

வெற்றியின் ரகசியம்- நா. ஹரிராமகிருஷ்ணன்; பக். 112; ரூ. 100; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600 049, ✆ 94440 47790.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

வரப்பெற்றோம் (27-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (27-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (20-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (20-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)

விடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

28 நிமிடங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth
வீடியோக்கள்

ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு