வரப்பெற்றோம் (20-04-2026)

வரலாறும் வள்ளுவமும்-எஸ். நடராஜன்; பக். 134; ரூ. 160; சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை- 600 083, ✆ 044- 2489 6979.
கம்பன் இலக்கிய மாட்சிமை-முனைவர் ப.செங்கல்வராயன்; பக். 126; ரூ. 140; சங்கர் பதிப்பகம், சென்னை- 600 049, ✆ 94441 91256.
விநாயகர் அகவலும் விநாயகரும்-இராமநாதன் பழனியப்பன்; பக். 168; ரூ.170; அருள்மிகு செல்வமூர்த்தி விநாயகர் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், புதுப்பட்டி-622 407, ✆ 99432 24799.
உலக வரலாறு- ஐ.சண்முகநாதன்; பக். 496; ரூ. 550; பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை-600 108, ✆ 044-2526 7543.
இது இப்படித்தான்-தமிழ்ச்செம்மல் புலவர் வே.பதுமனார், பக்.104; ரூ. 100; செயக்கொடி பதிப்பகம், குடியேற்றம்-632 602, ✆ 94434 90703.
நெஞ்சை அள்ளும் தருமபுரி-புலவர் பா.சரவணன்; பக். 312; ரூ. 330; கவித்தேடல் பதிப்பகம், தருமபுரி-635 301, ✆ 94457 42500.
தமிழ் ஒளி-முனியாண்டி வரதராசு; பக். 168; ரூ. 210; கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.
அரசு அலுவலகங்களில் இலஞ்சம் தராமல் செயல்களை முடிக்க...- பி.விஜய் கிருஷ்ணா; பக். 66; ரூ. 70; ராஜாத்தி பதிப்பகம், சென்னை-600 024, ✆ 044-2483 4643.
கறுப்பு ரோஜா வனத்தில் எதிரொலிக்கும் கிளியின் குரல் (சிறுகதைகள்)- முபீன் சாதிகா; பக். 170. ரூ. 140; நன்னூல் பதிப்பகம், மணலி, திருத்துறைப்பூண்டி-610 203, ✆ 99436 24956.
தொடர்புடையது
வரப்பெற்றோம் (13-04-2026)
வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)
வரப்பெற்றோம் (23-03-2026)
வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)
