வரப்பெற்றோம் (20-04-2026)

வரலாறும் வள்ளுவமும்-எஸ். நடராஜன்

வரப்பெற்றோம் (20-04-2026) - கோப்புப்படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 9:51 am

தினமணி செய்திச் சேவை

வரலாறும் வள்ளுவமும்-எஸ். நடராஜன்; பக். 134; ரூ. 160; சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை- 600 083, ✆ 044- 2489 6979.

கம்பன் இலக்கிய மாட்சிமை-முனைவர் ப.செங்கல்வராயன்; பக். 126; ரூ. 140; சங்கர் பதிப்பகம், சென்னை- 600 049, ✆ 94441 91256.

விநாயகர் அகவலும் விநாயகரும்-இராமநாதன் பழனியப்பன்; பக். 168; ரூ.170; அருள்மிகு செல்வமூர்த்தி விநாயகர் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், புதுப்பட்டி-622 407, ✆ 99432 24799.

உலக வரலாறு- ஐ.சண்முகநாதன்; பக். 496; ரூ. 550; பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை-600 108, ✆ 044-2526 7543.

இது இப்படித்தான்-தமிழ்ச்செம்மல் புலவர் வே.பதுமனார், பக்.104; ரூ. 100; செயக்கொடி பதிப்பகம், குடியேற்றம்-632 602, ✆ 94434 90703.

நெஞ்சை அள்ளும் தருமபுரி-புலவர் பா.சரவணன்; பக். 312; ரூ. 330; கவித்தேடல் பதிப்பகம், தருமபுரி-635 301, ✆ 94457 42500.

தமிழ் ஒளி-முனியாண்டி வரதராசு; பக். 168; ரூ. 210; கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.

அரசு அலுவலகங்களில் இலஞ்சம் தராமல் செயல்களை முடிக்க...- பி.விஜய் கிருஷ்ணா; பக். 66; ரூ. 70; ராஜாத்தி பதிப்பகம், சென்னை-600 024, ✆ 044-2483 4643.

கறுப்பு ரோஜா வனத்தில் எதிரொலிக்கும் கிளியின் குரல் (சிறுகதைகள்)- முபீன் சாதிகா; பக். 170. ரூ. 140; நன்னூல் பதிப்பகம், மணலி, திருத்துறைப்பூண்டி-610 203, ✆ 99436 24956.

தொடர்புடையது

வரப்பெற்றோம் (13-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (13-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)

வரப்பெற்றோம் (23-03-2026)

வரப்பெற்றோம் (23-03-2026)

வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)

வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 ஏப்ரல் 2026