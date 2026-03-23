வரப்பெற்றோம் (23-03-2026)

கம்பன் கவி அழகும் நயமும்-டி.வி. ராதாகிருஷ்ணன்; பக். 184; ரூ. 180; கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2810.
கனல்-கவிஞர் அரிமதி இளம்பரிதி; பக். 230; ரூ. 230; ஆர்.ஆர். நிலையம், சென்னை-600 014, ✆ 94442 18313.
குறளோவியம்-மு.கருணாநிதி; பக். 960; ரூ. 990; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 94440 47790.
தொல்காப்பியக் கடல்- பேராசிரியர் வ.சுப. மாணிக்கம்; பக். 272; ரூ. 300; ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை-600 107.
இளைய தலைமுறையினருக்கு அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் (எளிய நடையில் புதிய வடிவில்)-கவிஞர் கண்ணதாசன், பக். 260; ரூ.275; கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2433 2682.
கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி.-என்.வி. கலைமணி; பக். 96; ரூ. 90; சரண் புக்ஸ், சென்னை-600 017, ✆ 97899 13700.
மூன்றெழுத்து மந்திரம்-நல்லி குப்புசாமி செட்டியார்; பக்.144; ரூ.140; கண்மணி கிரியேட்டிவ் வேவ்ஸ், சென்னை-600 017, ✆ 97910 71218.
மூங்கில் துளைகள் (சிறுகதைகள்)- தங்க. ஆரோக்கியதாசன்; பக். 144; ரூ. 180; கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- ✆ 044-24960231.
மரபின் வேர்கள் (சொல்லாய்வுக் கவிதைகள்)- பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன்; பக்.160; ரூ.200; வசந்தா பதிப்பகம், ஒசூர்-635 109, ✆ 94434 58550.
தொடர்புடையது
வரப்பெற்றோம் (16-03-2026)
வரப்பெற்றோம் (09-03-2026)
வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)
வரப்பெற்றோம் (16-02-2026)
வீடியோக்கள்
இசை ஆல்பத்தில் ரிஷி தேவா!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...