ஈரான் போர் தற்காலிக நிறுத்தம்! டிரம்ப் அறிவிப்பு
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் நாடுகளிடையேயான போர், தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்து...
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் நாடுகளிடையே நடைபெற்றுவந்த போர், தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்றுவரும் பகைமைகளுக்கு முழுமையான மற்றும் நிரந்தர தீர்வு காண்பது குறித்து வாஷிங்டன்னும் தெஹ்ரானும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதாகவும் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக ட்ரூத் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
''மத்திய கிழக்கில் உள்ள பகைமைகளுக்கு முழுமையான மற்றும் நிரந்தர தீர்வு காண்பது குறித்து அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் ஆகிய இரு நாடுகளும் மிகச்சிறந்த மற்றும் பயனுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளை கடந்த இரு நாள்களாக மேற்கொண்டன. இந்தப் பேச்சுவார்த்தையின் விளைவு மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட நம்பகத்தன்மை காரணமாக ஈரானிய மின் நிலையங்கள் மற்றும் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளுக்கு எதிரான அனைத்து ராணுவத் தாக்குதல்களையும் ஐந்து நாள்களுக்கு ஒத்திவைக்குமாறு போர் அமைச்சகத்திற்கு நான் அறிவுறுத்தியுள்ளேன்'' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
