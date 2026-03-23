ஈரான் போர் தற்காலிகமாக 5 நாள்களுக்கு நிறுத்தம்! டிரம்ப் அறிவிப்பு
ஈரான் போர் தற்காலிக நிறுத்தம்! டிரம்ப் அறிவிப்பு

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் நாடுகளிடையேயான போர், தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்து...

டொனால்ட் டிரம்ப்

ஏபி

Updated On :23 மார்ச் 2026, 11:36 am

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் நாடுகளிடையே நடைபெற்றுவந்த போர், தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்றுவரும் பகைமைகளுக்கு முழுமையான மற்றும் நிரந்தர தீர்வு காண்பது குறித்து வாஷிங்டன்னும் தெஹ்ரானும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதாகவும் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ட்ரூத் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

''மத்திய கிழக்கில் உள்ள பகைமைகளுக்கு முழுமையான மற்றும் நிரந்தர தீர்வு காண்பது குறித்து அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் ஆகிய இரு நாடுகளும் மிகச்சிறந்த மற்றும் பயனுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளை கடந்த இரு நாள்களாக மேற்கொண்டன. இந்தப் பேச்சுவார்த்தையின் விளைவு மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட நம்பகத்தன்மை காரணமாக ஈரானிய மின் நிலையங்கள் மற்றும் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளுக்கு எதிரான அனைத்து ராணுவத் தாக்குதல்களையும் ஐந்து நாள்களுக்கு ஒத்திவைக்குமாறு போர் அமைச்சகத்திற்கு நான் அறிவுறுத்தியுள்ளேன்'' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் அதிகரிக்கும் போர்ப் பதற்றம்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

22 மார்ச் 2026