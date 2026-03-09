வரப்பெற்றோம் (09-03-2026)

ருசிபேதம்-ஷாநவாஸ்; பக்.404; ரூ. 530; யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ், சென்னை- 600 042, ✆ 90424 61472.
கதம்பமாலை-டாக்டர் ந.ராமசுப்பிரமணியன்;பக்.160; ரூ.300; நடேசன் சாரிட்டிஸ், சென்னை-600 045, ✆ 044-2226 6614.
திருமூலர் சொன்ன 96 உண்மைகள்-யோகா சித்தர் மானோஸ்; பக்.96; ரூ.100; ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044-2433 1510.
சிற்பியின் கவிதைச் சிலைகள்-ஒரு விமர்சகனின் வரைபடம்-நா.வே.அருள்; பக்.224; ரூ.300; யாளி பதிவு வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 98407 38224.
திருக்குறள் 100-இறையன்பு; பக்.152; ரூ.150; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600 050, ✆ 044-2625 1968.
சங்க இலக்கியப் புதையல்-முனைவர் பொ.நா.கமலா; பக். 376; ரூ. 400; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044-2372 6882.
என்னுள் பாதியானவளே-காஞ்சனா செந்தில்; பக்.484; ரூ.490; சாய் சூர்யா என்டர்பிரைசஸ், சென்னை-600 017, ✆ 044-2433 1510.
வெற்றி மங்கை வேலு நாச்சியார்-கே.நல்லசிவம்; பக்.96; ரூ.66; கங்காராணி பதிப்பகம், சென்னை-600 074, ✆ 98840 57267.
நெஞ்சம் தொட்டவர்கள்-எம்.ஏ.கிளமெண்ட்; பக்.156; ரூ.250; தஞ்சை குணா பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்-613 001, ✆ 89039 37297.
கண்டேன், காசியை!-ப.நரசிம்மன், பக்.88; ரூ.200; யா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 037, ✆ 98409 96745.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)
வரப்பெற்றோம் (23-02-2026)
வரப்பெற்றோம் (16-02-2026)
வரப்பெற்றோம் (03-02-2026)
வீடியோக்கள்
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...