அமித் ஷாவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு!நாங்குநேரி அருகே பொது இடத்தில் நால்வருக்கு அரிவாள் வெட்டு - எஸ்.பி, டி.ஐ.ஜி விசாரணை!கமேனி மனைவி சிகிச்சைப் பலனின்றி இறந்தார்..!துபையில் மீண்டும் விமான சேவை: குறைந்த எண்ணிக்கையில் விமானங்கள் இயக்கம்!விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை இடையே நாளை காலை முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கம் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: இன்று 9,919 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை!சங்கீதா மீதான விமர்சனங்களுக்கு மௌனம் காக்கும் விஜய்: மாதர் சங்கம் கடும் கண்டனம்!யுரேனியம் செறிவூட்டல் நிலையத்தில் அமெரிக்கா தாக்குதல் - ஈரான் குற்றச்சாட்டுஅமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 1,048 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 313 புள்ளிகள் சரிவு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மார்ச் 23-ல் தீர்ப்பு!ஓமனில் எண்ணெய் கப்பல் மீது தாக்குதல்: இந்தியப் பணியாளர் பலி!அமெரிக்க போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்!ட்ரோன் ஊடுருவல்: காஷ்மீரில் அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளும் 2 நாள்கள் மூடல்!இஸ்ரேல் தாக்குதல்: ஈரானில் இதுவரை 555 பேர் பலி!தே.ஜ. கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கவில்லை: நயினார் நாகேந்திரன்பொன்முடி மீதான செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: தீர்ப்பு தேதி அறிவிப்பு!இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் மீது தாக்குதல்
நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)

பாரதியின் தராசு-ஆய்வும் பதிப்பும்: ய. மணிகண்டன்;

News image
Updated On :2 மார்ச் 2026, 12:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பாரதியின் தராசு-ஆய்வும் பதிப்பும்: ய. மணிகண்டன்; பக்.136; ரூ. 180; காலச்சுவடு பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட், நாகர்கோவில்-629 001, ✆ 04652-278525.

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை, தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் அருளிய திருப்பள்ளியெழுச்சி, மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவெம்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி-ஆசூர் க.தங்கதாசன், பக்.112; ரூ.110; கங்காராணி பதிப்பகம், சென்னை-600 074, ✆ 98840 57267.

திருக்குறள் தேசம்-பரிக்கல். ந.சந்திரன்; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-600 021, ✆ 93805 30884.

ஜோதிடம் பார்க்கலாம்... வாங்க!-நல்லநேரம் நாகராஜன்; பக். 120; ரூ.150; எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 122, ✆ 8015827644.

கள்ளிக்காட்டு கள்ளவாண்டன்-முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு; பக்.286; ரூ.300; பொன்சொர்ணா, செய்துங்கநல்லூர்- 628 809, ✆ 87609 70002.

எண்ணமும் எழுத்தும்-வாசிப்பு இயக்க 50 மாணவர்களின் கதை; பக்.146; ரூ.200; மெüவல் பதிப்பகம், வலங்கைமான்-612 804, ✆ 97877 09687.

கெளரியின் அறிவியலும் ஆன்மிகமும்-கெளரி பாஸ்கர கணேச பாண்டி சொக்கலிங்கம்; பக்.140; ரூ.200; கலை பதிப்பகம், திருநெல்வேலி-627 011, ✆ 94421 12763.

அன்பென்ற மழையிலே-தீபா செண்பகம்; பக்.204; ரூ.200; சாய் சூர்யா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை-600 017, ✆ 044-2433 1510.

வேளாண் வல்லுநர் அக்ரி.ஜேம்ஸ் பிரடெரிக்-அழகிரி பாண்டியன், பக். 432; ரூ.500; புத்தகப் பூங்கா, சென்னை-600 014, ✆ 044-2835 3513.

