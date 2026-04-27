வரப்பெற்றோம் (27-04-2026)

வாரியார் சிந்தனை- கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள்; பக். 96; ரூ. 60; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 002, ✆ 044- 2845 7666.
அன்றாட வாழ்விற்கு ராமாயணம் காட்டும் வெற்றிப் பாதை- கோபாலஸ்வாமி ரமேஷ்; பக். 208; ரூ. 300; அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம், சென்னை-600 005, ✆ 044- 4266 3546.
தியாகிகளின் வரலாற்றுக்கதைகள்- ராம்குமார்; பக். 172; ரூ. 170; நாகம்மை நிலையம், சென்னை-600 014, ✆ 99520 76258.
விடுதலைக்கு என்ன வழி- டாக்டர் அம்பேத்கர்; பக். 60; ரூ. 80; பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் கலை இலக்கியச் சங்கம், சென்னை-600 004, ✆ 99622 14491.
வாசிப்பு நோக்கில் விதைத்தவனும் விதைகளும்- தொகுப்பும் பதிப்பும் முனைவர் க. கிரிவாசன்; பக். 168; ரூ. 170; ஜோதி பதிப்பகம், சென்னை- 600 037, ✆ 99401 90616.
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்- பி. விஜய் கிருஷ்ணா; பதிப்பாளார் அ. பரஞ்ஜோதி; பக். 190; ரூ. 225; ராஜாத்தி பதிப்பகம், சென்னை-600 024, ✆ 044- 2483 4643.
கடவுள் உண்மையை அறிவார் ஆனால் காத்திருக்கிறார்- லியோ டால்ஸ்டாய்; தமிழில்: ராஜி மதி; பக். 176; ரூ. 230; ஆர் புக்ஸ், 83/7, விநாயகர் கோவில் தெரு, கங்கா நகர், ஈரோடு-638 002.
தொட்டனைத்தூறும் மணற்கேணி- பிருந்தா சாரதி; பக். 152; ரூ. 180; டிஸ்கவரி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600 078, ✆ 99404 46650.
பிஸ்டல் 1942- ஸ்ரீதர் கோ.ரா.; பக். 84; ரூ. 110; தி ரைட் பப்ளிஷிங், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.
தொடர்புடையது
வரப்பெற்றோம் (20-04-2026)
வரப்பெற்றோம் (13-04-2026)
வரப்பெற்றோம் (07-04-2026)
வரப்பெற்றோம் (23-03-2026)
