Dinamani
மத்தியப் பிரதேசத்தில் 4 மாதங்களில் 24 புலிகள் உயிரிழப்பு!கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு!மேற்கு வங்கத்தில் 2 ஆம் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் ஓய்ந்தது! மே 4-ல் 62 மையங்களில் காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை! - தேர்தல் ஆணையம்மேற்கு வங்கத்தில் நிச்சயம் பாஜக அரசு அமையும்! - அமித் ஷாபாஜகவில் இணைந்த 7 எம்பிக்கள்: மாநிலங்களவை தலைவர் ஒப்புதல்! ஆம் ஆத்மி கோரிக்கை நிராகரிப்பு! விஜய் வேட்புமனுவை ஆய்வு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி! கொடைக்கானலில் 2ஆவது நாளாக முதல்வர் ஸ்டாலின் நடைப்பயிற்சி! ஜப்பானில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 6.2 ஆகப் பதிவு நீட் தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு: மன அழுத்தத்தைப் போக்க உதவி எண் அறிமுகம்!தஞ்சை பெரியகோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்!தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! இளநிலை நீட் தேர்வு: இணையத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு!
/
நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (27-04-2026)

வாரியார் சிந்தனை- கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள்

News image

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 1:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாரியார் சிந்தனை- கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள்; பக். 96; ரூ. 60; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை- 600 002, ✆ 044- 2845 7666.

அன்றாட வாழ்விற்கு ராமாயணம் காட்டும் வெற்றிப் பாதை- கோபாலஸ்வாமி ரமேஷ்; பக். 208; ரூ. 300; அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம், சென்னை-600 005, ✆ 044- 4266 3546.

தியாகிகளின் வரலாற்றுக்கதைகள்- ராம்குமார்; பக். 172; ரூ. 170; நாகம்மை நிலையம், சென்னை-600 014, ✆ 99520 76258.

விடுதலைக்கு என்ன வழி- டாக்டர் அம்பேத்கர்; பக். 60; ரூ. 80; பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் கலை இலக்கியச் சங்கம், சென்னை-600 004, ✆ 99622 14491.

வாசிப்பு நோக்கில் விதைத்தவனும் விதைகளும்- தொகுப்பும் பதிப்பும் முனைவர் க. கிரிவாசன்; பக். 168; ரூ. 170; ஜோதி பதிப்பகம், சென்னை- 600 037, ✆ 99401 90616.

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்- பி. விஜய் கிருஷ்ணா; பதிப்பாளார் அ. பரஞ்ஜோதி; பக். 190; ரூ. 225; ராஜாத்தி பதிப்பகம், சென்னை-600 024, ✆ 044- 2483 4643.

கடவுள் உண்மையை அறிவார் ஆனால் காத்திருக்கிறார்- லியோ டால்ஸ்டாய்; தமிழில்: ராஜி மதி; பக். 176; ரூ. 230; ஆர் புக்ஸ், 83/7, விநாயகர் கோவில் தெரு, கங்கா நகர், ஈரோடு-638 002.

தொட்டனைத்தூறும் மணற்கேணி- பிருந்தா சாரதி; பக். 152; ரூ. 180; டிஸ்கவரி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600 078, ✆ 99404 46650.

பிஸ்டல் 1942- ஸ்ரீதர் கோ.ரா.; பக். 84; ரூ. 110; தி ரைட் பப்ளிஷிங், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
25 ஏப்ரல் 2026
