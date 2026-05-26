நூல் அரங்கம்

வரப்பெற்றோம் (25-05-2026)

எங்கள் அண்ணா-தொகுப்பு நூல்;

Updated On :26 மே 2026, 1:12 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எங்கள் அண்ணா-தொகுப்பு நூல்; பக். 104; ரூ. 100; விஜயா பதிப்பகம், கோவை- 641 001, ✆ 0422- 2382 614.

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு- தி.வை. சதாசிவப் பண்டாரத்தார்; பக். 80; ரூ. 100; மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை- 600 021, ✆ 93805 30884.

மாணிக்கவாசகர்- முனியாண்டி வரதராசு; பக். 152; ரூ. 180; கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044- 2433 2682.

மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு- பேராசிரியர் டாக்டர் அரங்க. இராமலிங்கம்; பக். 186; ரூ. 120; வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை- 600 017, ✆ 044-2814 4995.

அரிய ஆவணம்: பாரதியாரின் நாட்டுப்பாட்டு முதல் பதிப்பு- முனைவர் ஆ. மணி; பக். 208; ரூ. 250; தமிழன்னை ஆய்வகம், புதுச்சேரி-605 009, ✆ 94439 27141.

அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு- உரையாசிரியர் சு. சடையப்பன்; பக். 168; ரூ. 70; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600 049, ✆ 94440 47790.

ஆஸ்கர் ஒயில்டின்- விசிறியால் வந்த வினை- தமிழில்; தனுசு காசி வில்லவன்; பக். 196; ரூ. 200; அழகர் பதிப்பகம், புதுச்சேரி-605 110, ✆ 63748 95004.

சாப்பிட வாங்க- ஜெ. பாஸ்கரன்; பக். 90; ரூ. 100; குவிகம் பதிப்பகம், சென்னை-600 078, ✆ 89396 04745.

பாரம்பரிய உணவு ரகசியம்- ஜெகாதா; பக். 80; ரூ. 80; அருண் பதிப்பகம், சென்னை- 600 014, ✆ 90031 45749.

