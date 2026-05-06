வரப்பெற்றோம் (04-05-2026)

பிளேட்டோவின் குடியரசு- தமிழாக்கம்: ஆர். இராமானுஜாசாரி; பக். 512; ரூ. 230; சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு, சென்னை- 600 018, ✆ 044- 2431 1741.
சித்திரை வீதியில் ஹைக்கூ தேர்-தொகுப்பு: மு. முருகேஷ் சகா (எ) கஜேந்திரன்; பக். 64; ரூ. 80; அகநி வெளியீடு, வந்தவாசி-604 408, ✆ 94443 60421.
முயன்றால் முடியும்!-சுப. இரத்தினவேல் பாண்டியன்; பக். 64; ரூ. 20; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 94440 47790.
பண்பாட்டியல் நோக்கில் தமிழர் மரபும் நீட்சியும்- முனைவர் ஒ. முத்தையா; பக். 157; ரூ. 170; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 077, ✆ 044- 2372 6882.
அறிய வேண்டிய முன்னோடிகள்- முனைவர் க. ஜெயபாலன்; பக். 268; ரூ. 300; பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் கலை இலக்கியச் சங்கம், சென்னை-600 021, ✆ 99622 14491.
சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசனின் வெற்றிக்களம் தேசியக் கருத்தரங்கம்-தொகுப்பாசிரியர்கள் முனைவர் த. ராஜ்குமார், கவிஞர் இரா. பூபாலன்; பக். 756; ரூ. 750; விஜயா பதிப்பகம், கோவை- 641 001, ✆ 0422-2383614.
முன்னாள் இராணுவத்தினருக்காக அரசு தரும் நிலங்கள்!- விஜய் கிருஷ்ணா; பக். 102; ரூ. 130; ராஜாத்தி பதிப்பகம், சென்னை- 600 024, ✆ 99406 84644.
நாள்தோறும் நல்ல கதை- பேராசிரியர் எ.சோதி; பக். 368; ரூ. 260; நன்மொழிப் பதிப்பகம், புதுச்சேரி- 605 003, ✆ 93454 50709.
