வரப்பெற்றோம் (15-06-2026)

சத்குரு-மாறும் யுகத்தின் முகம்-1000 வெண்பா மலர்கள்- மரபின்மைந்தன் முத்தையா; பக். 248; ரூ. 200; நமது நம்பிக்கை பதிப்பகம், கோவை-641 037, ✆ 0422-4379502.
அறிவுக்கு விருந்து-திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகள்; பக். 112; ரூ.65; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை-600 002, ✆ 044-2845 7666.
குறளும் குர்ஆனும் (கருத்தொற்றுமைக் களஞ்சியம்)-ஆர்.குருதேவ்; பக். 46; ரூ. 60; வடகிழக்கு பதிப்பகம், குடியாத்தம்-632 601, ✆ 98433 96397.
காலங்கள் மாற்றங்கள்-சீ.ல.நா. மூர்த்தி; பக். 146; ரூ.190; கீதம் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 096, ✆ 044-2496 0231.
குட்டி இளவரசி -ஒரு மலரின் நினைவுகள்- கோன்சுலோ து செந்த் எக்சுபெரி- தமிழில்: ஜெயராஜ் தானியேல்; பக். 376; ரூ. 499; ஹெர் ஸ்டோரிஸ் வெளியீடு, சென்னை-600 083. ✆ 96003 98660.
அம்பேத்கரும் அயோத்தி தாசரும்-ஜெகாதா; பக்.234; ரூ. 230; ஸ்ரீசெண்பகா பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2433 1510.
யானைக் காடு (புத்தரின் தம்ம வெளி)-யாழன் ஆதி; பக். 104; ரூ. 70; தேநீர் பதிப்பகம், ஜோலார்பேட்டை-635 851, ✆ 90809 09600.
காதல் எனும் ஆன்மாவின் தியானம் (கஜல் கவிதைகள்)-கருமலை பழம் நீ; பக். 124; ரூ. 150; நூலேணி பதிப்பகம், சென்னை-600 018, ✆ 98412 36965.
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