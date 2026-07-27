வரப்பெற்றோம் (27-07-2026)

சிவஞான போதச் செம்பொருள்-ஒளவை சு.துரைசாமிப்பிள்ளை; பக். 64; ரூ.45; கங்காராணி பதிப்பகம், சென்னை-600 074. ✆9884057267.
அசோகன்-கி.மா.பக்தவத்சலன்; பக். 120; ரூ.120; அருணோதயம் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 014. ✆ 72008 36063.
பேரறிஞர் அண்ணா ஆட்சியில் அமர்ந்த கதை-அழகிய பாண்டியன்; பக். 176; ரூ. 80; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை-600 017. ✆ 044- 2435 3742.
ஜோசஃப் விஜய் எனும் நான் (நாளைய தீர்ப்பு முதல் இன்றைய தீர்ப்பு வரை)-ஜி.எஸ்.சிவகுமார்; பக். 184; ரூ. 230; சுவாசம் பதிப்பகம், சென்னை- 600 127. ✆ 81480 66645.
பேச்சியம்மன் வரலாறும் வழிபாட்டு முறைகளும்-கிரி டிரேடிங் ஏஜென்ஸி பிரைவேட் லிட்; பக். 32; ரூ. 50; சென்னை-600 122. ✆ 080-6979 8989.
வள்ளுவராதல் எளிதில்லை-முனைவர் மு. அருணாசலம்; பக். 192; ரூ. 200; இராசகுணா பதிப்பகம், திருச்சி-620 009. ✆ 94440 23182.
மரபுத் தமிழ்மாலை-அரங்க. கிரிதரன்; பக். 144; ரூ.150; நியூஸ்மேன் பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை-625 020.✆ 90803 30200.
நீ தான் நேசம்-ஜானு முருகன்; பக். 274; ரூ.270; சாய்சூர்யா எண்டர்பிரைசஸ். சென்னை- 600 017. ✆ 044-24331510.
கீபோர்டில் இசை அமைப்பது எப்படி? (நவீன கணித முறைப்படி)-கே. ரவிச்சந்திரன், பக். 144; ரூ. 150; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017.✆ 044- 2434 2926.
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