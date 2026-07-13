வரப்பெற்றோம் (13-07-2026)

திருமண களஞ்சியம் - முல்லை முத்தையா; பக். 200; ரூ. 200; அபிநயா பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 97910 71218.
திருவருட்பாத் திரட்டு -சே. ஜெயசெல்வன்; பக். 112; ரூ. 55; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 044-26507131.
ஆறுபடையோனும் ஆட்கொண்ட சித்தர்களும்-கவிக்குயில் செ. அனுராதா; பக்.180; ரூ. 200; நியூஸ்மேன் பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை-625 020, ✆ 90803 30200.
மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழ்ச் சங்கம் 40-ஆம் ஆண்டு திருவள்ளுவர் மலர்-முனைவர் சேயோன்; பக். 460; ரூ. 500; மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழ்ச் சங்கம், சென்னை-600 015, ✆ 76049 83725.
காலம் கடந்து நிற்கும் கவிஞர்கள்-சா. தனராஜ்; பக். 92; ரூ.120; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 044- 2434 2926.
தமிழகத்தில் சமூகநீதிப் போராளிகள்- செ.சசிகலா தேவி; பக். 192; ரூ. 180; சுரா பதிப்பகம், சென்னை-600 040, ✆ 044-4862 9977.
தெரிந்த பிராண்டுகளின் தெரியாத கதைகள்-சுப. மீனாட்சி சுந்தரம்; பக். 140; ரூ. 150; பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-600 014, ✆ 044-4340 8000.
மாயச் சொப்பனங்கள் (கவிதைத் தொகுப்பு)-நெல்லை கிருஷ்ணன்; பக். 120; ரூ. 150; இராஜ மரகதம் வெளியீடு, வெள்ளங்குளி-627 426, ✆ 94442 99224.
தன்னம்பிக்கையும் சுயமுன்னேற்றமும்-முனைவர் சி.வேல்முருகன், முனைவர் சி.இலட்சுமணன்; பக். 116; ரூ. 130; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044- 2372 6882.
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