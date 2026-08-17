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வரப்பெற்றோம் (17-08-2026)

திருவருட்பா மூலம் முழுவதும்-திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்;

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Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 1:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவருட்பா மூலம் முழுவதும்-திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகள்; பக். 1472; ரூ. 990; அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 049, ✆ 044-2650 7131.

இராமாநுசர்-இராம. குருநாதன்; பக். 104; ரூ. 135; பப்ளிகேஷன் டிவிஷன், செய்தி மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம், ஏ-விங்க், இராஜாஜி பவன், பெசன்ட் நகர், சென்னை-600 090.

திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் வாழ்க்கை வரலாறு-திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள்; பக். 360; ரூ. 300; குகஸ்ரீ வாரியார் பதிப்பகம், சென்னை-600 002, ✆ 044- 2845 7666.

சித்தர் இறைநெறி-அரங்க. இராமலிங்கம்; பக். 96; ரூ. 130; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை-600 040, ✆ 98403 58301.

அழகர் கோயில்-தொ.பரமசிவன்: தொகுப்பு- அ. சோழராஜன்; பக். 374; ரூ. 390; புரட்சி பாரதி பதிப்பகம், சென்னை-600 055, ✆ 90430 50666.

கல்வியால் இன்று பெண்களிடம் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் (சிறுகதை தொகுப்பு)-துடுப்பதி ரகுநாதன்; பக். 142; ரூ. 180; வசந்தா பிரசுரம், சென்னை-600 033, ✆ 90948 75747.

மெளனத்தின் வெளிச்சங்கள்-மா. நம்பிராஜன்; பக். 152; ரூ. 150; அகநி வெளியீடு, வந்தவாசி-604 408, ✆ 94443 60421.

ஆங்கிலத்தின் 2000 அட்வெர்புகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்-மருதூர் ஆறுமுக இராஜமாணிக்கம்; ரூ. 104; ரூ. 120; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 044- 2434 2926.

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