கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு நிவாரணத்தொகை அளிப்பது கள்ளச்சாராய விற்பனையை அரசே ஊக்குவிப்பதாகி விடும் என்கிற கருத்து சரியா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில

By DIN | Published On : 24th May 2023 04:02 AM | Last Updated : 24th May 2023 04:02 AM | அ+அ அ- |