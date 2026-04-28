சபலென்கா, லெய்லா முன்னேற்றம்

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் களிமண் கள டென்னிஸ் போட்டியான மாட்ரிட் ஓபனில், நடப்பு சாம்பியனான அரினா சபலென்கா, இளம் வீராங்கனை லெய்லா ஃபெர்னாண்டஸ் உள்ளிட்டோர் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு திங்கள்கிழமை முன்னேறினர்.
மகளிர் ஒற்றையர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், பெலாரûஸ சேர்ந்த உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா 6}7 (1/7), 6}3, 6}2 என்ற செட்களில், 4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவை வீழ்த்தினார்.
இந்த ஆட்டம் 2 மணிநேரம், 20 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. இருவரும் மோதியது இது 3}ஆவது முறையாக இருக்க, சபலென்கா 2}ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். மேலும் அவர், டபிள்யூடிஏ போட்டிகளில் தொடர்ந்து 17}ஆவது முறையாக காலிறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கிறார்.
காலிறுதியில் சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஹேலி பாப்டிஸ்டேவை சந்திக்கிறார். போட்டித்தரவரிசையில் 30}ஆம் இடத்திலிருக்கும் பாப்டிஸ்டே 6}1, 6}7 (14/16), 6}3 என்ற செட்களில், 11}ஆம் இடத்திலிருந்த சுவிட்ஸர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச்சை வென்றார்.
இந்த ஆட்டத்தை 2 மணிநேரம், 40 நிமிஷங்களில் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்த பாப்டிஸ்டே, 1000 புள்ளிகள் கொண்ட போட்டிகளில் 2}ஆவது முறையாக காலிறுதிக்கு வந்துள்ளார்.
போட்டித்தரவரிசையில் 24}ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் லெய்லா ஃபெர்னாண்டஸ் 6}3, 6}2 என்ற நேர் செட்களில், 31}ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் ஆன் லியை சாய்த்தார்.
ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவா 4}6, 6}4, 6}4 என்ற கணக்கில், 21}ஆம் இடத்திலிருந்த லாத்வியாவின் முன்னாள் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோவை வெளியேற்றினார். செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவா 6}4, 6}3 என, ஆர்ஜென்டீனாவின் சொலானா சியராவை வென்றார்.
மெத்வதெவ், ரூட் முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் 3}ஆவது சுற்றில், யுஎஸ் ஓபன் முன்னாள் சாம்பியனான ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 6}3, 6}2 என்ற செட்களில் நார்வேயின் நிகோலாய் ஜேரை சாய்த்தார்.
நடப்பு சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிசையில் 12}ஆம் இடத்தில் இருப்பவருமான நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட் 6}3, 6}1 என்ற செட்களில், 20}ஆம் இடத்திலிருந்த ஸ்பெயினின் அலெக்ஸôண்ட்ரோ டேவிடோவிச்சை வீழ்த்தினார். அடுத்த சுற்றில் கேஸ்பர் ரூட் } சிட்சிபாûஸ சந்திக்கிறார்.
16}ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆர்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோ 6}2, 6}3 என, இத்தாலியின் லூசியானோ டார்டெரியையும், கிரீஸின் ஸ்டெஃபனோஸ் சிட்சிபாஸ் 6}4, 6}2 என, ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாரையும் வெளியேற்றினர்.
27}ஆம் இடத்திலிருந்த பிரேஸிலின் ஜாவ் ஃபொன்சேகா 6}7 (4/7), 6}4, 1}6 என்ற செட்களில், ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாரிடம் தோல்வியுற்றார்.
பாம்ப்ரி வெற்றி: ஆடவர் இரட்டையர் முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி/நியூஸிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் கூட்டணி 7}5, 7}6 (7/1) என்ற செட்களில், ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மிட்லர்/அலெக்ஸôண்டர் எர்லர் இணையை வீழ்த்தி, 2}ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
