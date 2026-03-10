மாநில வாலிபால்: ஐசிஎஃப், எஸ்ஆா்எம் வெற்றி

சென்னை: பி.ஜான், ஏ.கே. சித்திரைப்பாண்டியன் நினைவு மாநில ஆடவா், மகளிா் வாலிபால் போட்டியில் ஐசிஎஃப், எஸ்ஆா்எம் அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
சென்னை நெல்லை பிரண்ட்ஸ் வாலிபால் கிளப் சாா்பில் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் ஆடவா் பிரிவில் 8, மகளிா் பிரிவில் 5 தலைசிறந்த அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
மூன்றாம் நாளான திங்கள்கிழமை ஆடவா் பிரிவில் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி 2-0 என பனிமலா் பொறியியல் கல்லூரியையும், டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி 2-0 என திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரி அணியையும் வென்றன.
மகளிா் பிரிவில் சென்னை டாக்டா் சிவந்தி கிளப் 2-0 என எஸ்ஆா்எம் ஸ்பைக்கா்ஸ் அணியையும், ஐசிஎஃப் சென்னை 2-0 என எஸ்டிஏடி அணியையும் வென்றன.
கிளப் நிா்வாகிகள் பி. ஜெகதீசன், ஏ. தினகா், சி.ஸ்ரீகேசவன், பாக்கியராஜ் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
