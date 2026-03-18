மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில், கொலம்பியாவின் கமிலா ஒசாரியோ, ரஷியாவின் அனா பிளிங்கோவா ஆகியோா் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
ஆயிரம் புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியில், ஆடவா் பிரிவில் தகுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மகளிா் பிரிவில் அந்தக் கட்டம் நிறைவடைந்து முதல் சுற்று ஆட்டங்கள் தொடங்கியுள்ளன.
இதில் கொலம்பிய வீராங்கனை கமிலா ஒசாரியோ 6-1, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவாவை வீழ்த்தினாா். ரஷியாவின் அனா பிளிங்கோவா 3-6, 6-1, 6-3 என்ற கணக்கில், ஆஸ்திரேலிய ஓபன் முன்னாள் சாம்பியனான அமெரிக்காவின் சோஃபியா கெனினை வென்றாா்.
2-ஆவது சுற்றில், ஒசாரியோ - போட்டித்தரவரிசையில் 13-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவாவையும், பிளிங்கோவா - போட்டித்தரவரிசையில் 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் விக்டோரியா போகோவையும் சந்திக்கின்றனா். முசோவா, போகோ இருவருமே முதல் சுற்று ‘பை’ பெற்று நேரடியாக 2-ஆவது சுற்றுக்கு வந்தவா்களாவா்.
இதர ஆட்டங்களில், ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி 6-3, 6-4 என, சீனாவின் ஜாங் ஷுவாயை வெளியேற்ற, பிரிட்டனின் கேட்டி போல்டா் 7-6 (11/9), 6-4 என்ற செட்களில் ஸ்பெயினின் ஜெஸ்ஸிகா புஸாஸை தோற்கடித்தாா்.
ஜொ்மனியின் லாரா சிக்மண்ட் 6-4, 6-4 என்ற நோ் செட்களில் குரோஷியாவின் பெட்ரா மாா்சின்கோவையும், அமெரிக்காவின் மெக்காா்ட்னி கெஸ்லா் 2-6, 6-4, 6-2 என்ற வகையில் போலந்தின் மெக்தலினா ஃப்ரெச்சையும் சாய்த்தனா்.
போலந்தின் மெக்தா லினெட் 2-6, 6-2, 6-0 என்ற கணக்கில் பிரான்ஸின் வாா்வரா கிரசெவாவையும், ஆஸ்திரேலியாவின் அஜ்லா டாம்ஜனோவிச் 6-3, 6-4 என சுவிட்ஸா்லாந்தின் சிமோனா வால்டொ்டையும், பிரான்ஸின் எல்சா ஜாக்மோட் 6-7 (5/7), 7-5, 7-5 என செக் குடியரசின் டாா்ஜா விட்மனோவாவையும் வென்றனா்.
இண்டியன் வெல்ஸ் ஓபன் மாஸ்டா்ஸ்: அல்கராஸ், ஸ்வியாடெக் முன்னேற்றம்!
பிராக் சா்வதேச செஸ்: டிராவுடன் மீண்டாா் குகேஷ்!
இறுதியில் மோதும் மெத்வதெவ் - கிரீக்ஸ்பூா்
நடப்பு சாம்பியன்கள் சின்னா், கீஸ் வெற்றி
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...