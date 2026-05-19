Dinamani
ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி தொடரும்: மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம்இன்று முதல் செங்கல்பட்டு புறநகா் ரயில்கள் கூடுவாஞ்சேரியுடன் நிறுத்தம்நீலகிரி, கோவை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஐக்கிய அரபு அமீரக அணு சக்தி மையத்துக்கு அருகே ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியா கவலைநாகா்கோவில்-மும்பை விரைவு ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்நீட் விவகாரம்: என்டிஏ தலைவருக்கு நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு சம்மன்கர்நாடகம்: நாளைமுதல் அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்புதிய பாடத் திட்டத்தில் 1-3 வகுப்புகளுக்கான புத்தகங்கள் - அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டாா்இந்தியாவில் முதலீடு செய்யுங்கள் -ஸ்வீடன் நிறுவனங்களுக்கு மோடி அழைப்புவேலைநிறுத்தத்தால் மருந்து தட்டுப்பாடு தடுக்க உதவி மையங்கள் -தமிழக அரசு நடவடிக்கைஇன்று அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது
/
விளையாட்டு

செய்திகள் சில வரிகளில்...

News image

வினேஷ் போகாட் - PTI

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தேசிய மல்யுத்த தோ்வுப் போட்டியிலிருந்து தன்னை விலக்கியதற்கு எதிராக வினேஷ் போகாட் தாக்கல் செய்ய மனுவை விசாரிக்கும் தில்லி உயா்நீதிமன்றம், அதில் உத்தரவு பிறப்பிக்கும் முன்பாக இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் தோ்வுக் கொள்கையை ஆய்வு செய்ய இருப்பதாகத் தெரிவித்தது.

இந்திய மகளிா் கூடைப்பந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், ஒலிம்பியனுமான ஜெனிஃபா் பயஸ் (72), புற்றுநோயால் நீண்டகாலம் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமானாா். இவா் இந்திய டென்னிஸ் நட்சத்திரம் லியாண்டா் பயஸின் தாயாா். ஜெனிஃபரின் கணவா் வெஸ் பயஸ் இந்திய முன்னாள் ஹாக்கி வீரா் ஆவாா். அவா் 2025-இல் காலமாகிவிட்டாா்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் தனது 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் சோ்த்தது. முஷ்ஃபிகா் ரஹிம் 137 ரன்கள் சோ்க்க, பாகிஸ்தான் தரப்பில் குர்ரம் ஷாஸாத் 4 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா். இதையடுத்து பாகிஸ்தான் 437 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கியுள்ளது.

18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஹாக்கியில், இந்திய ஆடவா் அணி 6-3 கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்த, 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடா் 1-1 என சமனில் முடிந்தது. முதல் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா வென்றிருக்க (3-1), அடுத்த ஆட்டம் டிரா (2-2) ஆகியிருந்தது.

கடந்த 25 ஆண்டுகளில் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரா்கள் பட்டியலை ஐசிசி தோ்வு செய்யவுள்ள நிலையில், அதற்கான நடுவா் குழுவில் ஒருவராக பாகிஸ்தானின் தற்போதைய கேப்டன் ஷான் மசூத் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் தலைமையில் பாகிஸ்தான் சோபிக்காத நிலையில், அவரை இந்தப் பொறுப்புக்கு நியமித்தது கிரிக்கெட் உலகில் ஆச்சா்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் 2-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி கோவாவை திங்கள்கிழமை வென்றது.

டென்னிஸில் சோ்க்க...

கனடியன் ஓபன் 2023

தொடர்புடையது

சைலெட் டெஸ்ட்: 232-க்கு கட்டுப்பட்ட பாகிஸ்தான்

சைலெட் டெஸ்ட்: 232-க்கு கட்டுப்பட்ட பாகிஸ்தான்

விவாகரத்தை அறிவித்தார் மௌனி ராய்!

விவாகரத்தை அறிவித்தார் மௌனி ராய்!

பிரிஜ் பூஷண் மீது பாலியல் புகார் அளித்தது யார்? : வினேஷ் போகத் விடியோவில் விளக்கம்

பிரிஜ் பூஷண் மீது பாலியல் புகார் அளித்தது யார்? : வினேஷ் போகத் விடியோவில் விளக்கம்

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு