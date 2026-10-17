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ஒடிஸா-இன்டா் காசி டிரா...

இன்டா் காஷி-ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிவடைந்தது.

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எம்ஜி ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடரின் ஒரு பகுதியாக புணேயின் பாலேவாடி விளையாட்டு மைதானத்தில் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற இன்டா் காஷி-ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிவடைந்தது. காஷி தரப்பில் தோய் (89) ஒடிஸா தரப்பில் பிரதிக் 56) கோலடித்தனா்.

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