ஒடிஸா-இன்டா் காசி டிரா...
இன்டா் காஷி-ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிவடைந்தது.
எம்ஜி ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடரின் ஒரு பகுதியாக புணேயின் பாலேவாடி விளையாட்டு மைதானத்தில் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற இன்டா் காஷி-ஒடிஸா எஃப்சி அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் 1-1 என டிராவில் முடிவடைந்தது. காஷி தரப்பில் தோய் (89) ஒடிஸா தரப்பில் பிரதிக் 56) கோலடித்தனா்.
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