ஐஎஸ்எல் கால்பந்து: கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் வெற்றி
ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் இன்டா் காசியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.
ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டியில் கேரளா பிளாஸ்டா்ஸ் எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் இன்டா் காசியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம், புணேவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் கேரளா அணிக்காக விபின் மோகனன் 18-ஆவது நிமிஷத்திலும், ஆண்ட்ரே கிரீன் ஸ்டாப்பேஜ் டைமிலும் (90+4’) கோல் அடித்தனா்.
இன்டா் காசி வீரா்களின் கோல் முயற்சிக்கு இறுதி வரை பலன் கிடைக்கவில்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.