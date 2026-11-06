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கோவாவை வீழ்த்தியது பெங்களூரு

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் பெங்களூரு எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி கோவாவை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.

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இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் பெங்களூரு எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி கோவாவை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.

கோவாவின் மாா்கோ நகரில் உள்ள ஃபடோா்டா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் பெங்களூரு வீரா் போா்ஜா மாா்டினெஸ் 12-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா்.

அதற்கு பதிலடியாக, கோவா வீரா் ஃபிரான்சிஸ்கோ ஃபியுலாசியா் 17-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது. இதையடுத்து இரு அணிகளும் முன்னிலை பெறுவதற்காக கடுமையாக முயற்சிக்க, முதல் பாதி அப்படியே சமநிலையுடன் நிறைவடைந்தது.

இரு அணிகளும் பரஸ்பரம் சவால் அளித்ததால், ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியிலும் அதே நிலையே நீடித்தது. ஆட்டத்தின் கடைசி தருணத்தில் ஸ்டாப்பேஜ் டைமில் (90+3’) பெங்களூரு அணிக்காக சோஹம் வா்ஷ்னெயா கோல் அடித்தாா்.

இதனால் முடிவில் பெங்களூரு 2-1 என ‘த்ரில்’ வெற்றி கண்டது. புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, பெங்களூரு அணி 4-ஆவது ஆட்டத்தில் 3-ஆவது வெற்றியுடன் 10 புள்ளிகளோடு 3-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. கோவா 4-ஆவது ஆட்டத்தில் முதல் தோல்வியுடன் 5 புள்ளிகளோடு 6-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

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