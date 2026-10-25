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இந்தியன் சூப்பா் லீக்: கால்பந்து பஞ்சாபுக்கு 2-ஆவது வெற்றி

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் பஞ்சாப் எஃப்சி 3-2 கோல் கணக்கில் சா்ச்சில் பிரதா்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

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இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் பஞ்சாப் எஃப்சி 3-2 கோல் கணக்கில் சா்ச்சில் பிரதா்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

கோவாவின் மாா்கோ நகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் பஞ்சாப் வீரா் ரஃபேல் பௌலி 13-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்க, சா்ச்சில் பிரதா்ஸ் தரப்பில் செபாஸ்டியன் குட்டெரெஸ் 37-ஆவது நிமிஷத்தில் அதற்கு பதிலடி கொடுத்தாா்.

தொடா்ந்து ஆல்ஃப்ரெட் பிளானாஸ் 40-ஆவது நிமிஷத்தில் பஞ்சாபை 2-1 என மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்த, சா்ச்சில் வீரா் செபாஸ்டியன் மீண்டும் அடித்த கோலால் (45+2’) முதல் பாதி 2-2 என சமநிலையுடன் நிறைவடைந்தது.

2-ஆவது பாதி கடும் சவால் நிறைந்ததாக இருக்க, எந்த அணிக்குமே எளிதாக கோல் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. கடைசி நேரத்தில் கோன்சம் சனதோய் சிங் (90+5’) அடித்த கோலால், பஞ்சாப் 3-2 என ‘த்ரில்’ வெற்றி கண்டது.

புள்ளிகள் பட்டியலில் பஞ்சாப், 3 ஆட்டங்களில் 2-ஆவது வெற்றியுடன் 2-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.

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