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லா லிகா கால்பந்து: அட்லெடிகோவை வென்றது பாா்சிலோனா

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், பாா்சிலோனா 2-1 கோல் கணக்கில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது.

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ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், பாா்சிலோனா 2-1 கோல் கணக்கில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் அட்லெடிகோ வீரா் கிலியானோ சிமோன் 10-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா். பாா்சிலோனா முதல் கோல் வாய்ப்புக்காகப் போராடி வந்த நிலையில், 45-ஆவது நிமிஷத்தில் அதன் வீரா் ஃபொ்மின் லோபஸ் கோல் அடித்தாா்.

இதனால் முதல் பாதி ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையில் முடிந்தது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியில், 66-ஆவது நிமிஷத்தில் ஃபொ்மின் லோபஸ் மீண்டும் ஸ்கோா் செய்து, பாா்சிலோனாவை முன்னிலைப்படுத்தினாா்.

எஞ்சிய நேரத்தில் அட்லெடிகோவின் கோல் முயற்சிகளை திறம்பட தடுத்த பாா்சிலோனா, முடிவில் 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இத்துடன், பாா்சிலோனா, 12 ஆட்டங்களில் 11-ஆவது வெற்றி, 33 புள்ளிகளோடு முதலிடத்தில் உள்ளது. அட்லெடிகோவும் அதே எண்ணிக்கையிலான ஆட்டங்களில், 2-ஆவது தோல்வி, 28 புள்ளிகளுடன் 3-ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.

பிரீமியா் லீக்: இதனிடையே, இங்கிலாந்தின் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், லிவா்பூல் 3-1 என கிரிஸ்டல் பேலஸை வெல்ல, மான்செஸ்டா் யுனைடெட் - ஆஸ்டன் வில்லா மோதல் 4-4 என டிராவில் முடிந்தது.

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