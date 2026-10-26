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பாா்சிலோனாவை சாய்த்தது ரியல் மாட்ரிட்

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் ‘எல் கிளாசிகோ’ ஆட்டத்தில் ரியல் மாட்ரிட் 2-1 கோல் கணக்கில் பாா்சிலோனாவை வென்றது.

Real Madrid defeated Barcelona

பாா்சிலோனாவை சாய்த்த ரியல் மாட்ரிட்... - AP

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ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் ‘எல் கிளாசிகோ’ ஆட்டத்தில் ரியல் மாட்ரிட் 2-1 கோல் கணக்கில் பாா்சிலோனாவை திங்கள்கிழமை வென்றது.

ஸ்பெயின் கிளப்புகளான பாா்சிலோனா - ரியல் மாட்ரிட் மோதும் ஆட்டம் ‘எல் கிளாசிகோ’ எனப்படுகிறது. ஸ்பெயினின் மாட்ரிட் நகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் ரியல் மாட்ரிட் நட்சத்திர வீரா் கிலியன் பாபே 41-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா்.

முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. 2-ஆவது பாதியில் முனைப்பு காட்டிய பாா்சிலோனா தரப்பில் ரஃபினா 61-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 1-1 என சமநிலை கண்டது.

இதனால் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்பு கூட, இரு அணிகளுமே முன்னிலைக்காகக் கடுமையாக முயற்சித்தன. இந்நிலையில், 87-ஆவது நிமிஷத்தில் ரியல் மாட்ரிட்டுக்காக கிலியன் பாபே மீண்டும் கோல் அடித்து, அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தாா்.

எஞ்சிய நேரத்தில் பாா்சிலோனாவின் கோல் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்காமல் போக, முடிவில் ரியல் மாட்ரிட் 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது, பாா்சிலோனா, அட்லெடிகோ மாட்ரிட், ரியல் மாட்ரிட், ரியல் பெடிஸ் ஆகியவை முறையே முதல் 4 இடங்களில் இருக்கின்றன.

போட்டியின் இதர ஆட்டங்களில், ரியல் சோசிடட் - லெவான்டேவையும் (2-1), அத்லெடிக் பில்பாவ் - கெடாஃபியையும் (4-0), அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - டிபோா்டிவோவையும் (1-0) வென்றன. செல்டா விகோ - ரியல் பெடிஸ் மோதல் கோல் இன்றி டிரா ஆனது.

பிரீமியா் லீக்: இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், நியூகேஸில் - கிரிஸ்டல் பேலஸையும் (2-0), போா்ன்மௌத் - மான்செஸ்டா் யுனைடெட்டையும் (3-0), லிவா்பூல் - பிரைட்டனையும் (2-0) வெல்ல, பிரென்ட்ஃபோா்டு - ஹல் மோதல் டிரா (1-1) ஆனது.

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