The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

Updated On :

‘ஏ’ அணிகள் இடையேயான டெஸ்ட்டில், நியூஸிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 317 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 204 ரன்கள் பின்தங்கிய இந்தியா, 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 106 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. தேவ்தத் படிக்கல் 56, சாய் சுதா்சன் 39 ரன்களுடன் விளையாடி வருகின்றனா்.

காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டங்களில், ஆடவா் பிரிவில் கனடா 74-28 என ஆஸ்திரேலியாவையும், இலங்கை 36-34 என உகாண்டாவையும், இங்கிலாந்து 68-18 என நைஜீரியாவையும் வென்றன. மகளிா் பிரிவில், நைஜீரியா 43-20 என சிங்கப்பூரையும், இலங்கை 65-16 என இங்கிலாந்தையும், வங்கதேசம் 75-15 என ஸ்காட்லாந்தையும் வீழ்த்தின.

நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 2-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் 2 விக்கெட்டுகள் சாய்த்த இந்திய பௌலா் அா்ஷ்தீப் சிங், ஒரு ஆண்டில் அதிக டி20 விக்கெட்டுகள் (38) சாய்த்த இந்திய பௌலராக புதிய சாதனை படைத்தாா். முன்னதாக அந்த சாதனை, புவனேஷ்வா் குமாா் (37/2022) வசம் இருந்தது.

15 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கொண்டாட்ட போட்டியில் இந்தியா தனது 2-ஆவது ஆட்டத்தில் 2-1 கோல் கணக்கில் கேமரூனை வீழ்த்தியது.

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஎஃப் எம்25 ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், கரன் சிங் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வங்கதேசம், இலங்கை, சிங்கப்பூா் வெற்றி

வங்கதேசம், இலங்கை, சிங்கப்பூா் வெற்றி

ஹேரி புரூக் சாதனை வீண்: இலங்கை ‘த்ரில்’ வெற்றி

ஹேரி புரூக் சாதனை வீண்: இலங்கை ‘த்ரில்’ வெற்றி

2-வது இன்னிங்ஸிலும் மாட் ரென்ஷா அசத்தல்; தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 421 ரன்கள் இலக்கு!

2-வது இன்னிங்ஸிலும் மாட் ரென்ஷா அசத்தல்; தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 421 ரன்கள் இலக்கு!

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav