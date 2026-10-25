விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...
விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...
‘ஏ’ அணிகள் இடையேயான டெஸ்ட்டில், நியூஸிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 317 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 204 ரன்கள் பின்தங்கிய இந்தியா, 2-ஆவது இன்னிங்ஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 106 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. தேவ்தத் படிக்கல் 56, சாய் சுதா்சன் 39 ரன்களுடன் விளையாடி வருகின்றனா்.
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டங்களில், ஆடவா் பிரிவில் கனடா 74-28 என ஆஸ்திரேலியாவையும், இலங்கை 36-34 என உகாண்டாவையும், இங்கிலாந்து 68-18 என நைஜீரியாவையும் வென்றன. மகளிா் பிரிவில், நைஜீரியா 43-20 என சிங்கப்பூரையும், இலங்கை 65-16 என இங்கிலாந்தையும், வங்கதேசம் 75-15 என ஸ்காட்லாந்தையும் வீழ்த்தின.
நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 2-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் 2 விக்கெட்டுகள் சாய்த்த இந்திய பௌலா் அா்ஷ்தீப் சிங், ஒரு ஆண்டில் அதிக டி20 விக்கெட்டுகள் (38) சாய்த்த இந்திய பௌலராக புதிய சாதனை படைத்தாா். முன்னதாக அந்த சாதனை, புவனேஷ்வா் குமாா் (37/2022) வசம் இருந்தது.
15 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கொண்டாட்ட போட்டியில் இந்தியா தனது 2-ஆவது ஆட்டத்தில் 2-1 கோல் கணக்கில் கேமரூனை வீழ்த்தியது.
மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஎஃப் எம்25 ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், கரன் சிங் சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.