கேசவ் மகாராஜா அசத்தல்: 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் ஆஸி.!

தெ.ஆ. உடனான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸி. அணி 89 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை 2-1 என ஆஸி. வென்ற நிலையில், இன்று முதல் ஒருநாள் போட்டி தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற மிட்செல் மார்ஷ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, தெ.ஆ. அணி 50 ஓவர்களில் 296/8 ரன்கள் எடுத்தது. அதிகபட்சமாக மார்க்ரம் 82 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆஸி. சார்பில் டிராவிஸ் ஹெட் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்.
தற்போது, பேட்டிங் செய்துவரும் ஆஸி. 16.2 ஓவர்களுக்கு 89/6 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
களத்தில் மிட்செல் மார்ஷ், பென் துவார்ஷியஸ் விளையாடி வருகிறார்கள்.
ஆஸி. டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் கேசவ் மகாராஜா சுழல் பந்தில் மோசமாக ஆட்டமிழந்தார்கள்.
பொறுமையாக விளையாடிவரும் மிட்செல் மார்ஷ் 44 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்.
