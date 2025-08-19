கிரிக்கெட்

ஆசிய கோப்பை: சூரியகுமார் தலைமையில் இந்திய அணி! துணை கேப்டன் ஷுப்மன் கில்!

ஆசிய கோப்பை இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
சூரியகுமார் | ஷுப்மன் கில்!
சூரியகுமார் | ஷுப்மன் கில்!
Published on
Updated on
1 min read

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய டி20 அணி செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசியக் கோப்பைத் தொடர் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் துவங்குகிறது.

ஆசியக் கோப்பையில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ள 15 பேர் கொண்ட அணி செவ்வாய்க்கிழமை(ஆக. 19) அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்திய அணி விவரம்

சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்ஷர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்ஷித் சிங் ராணா.

Summary

Shubman Gill included in India's T20 squad for Asia Cup, to be vice-captain of the side.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

asia cup
Shubman Gill
vice captain

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com