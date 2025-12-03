கிரிக்கெட்

2-வது ஓடிஐ: டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்த தென்னாப்பிரிக்கா.. தொடரை வெல்லும் முனைப்பில் இந்தியா!

இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்று தென்னாப்பிரிக்கா அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளதைப் பற்றி...
டாஸ்ஸின் போது கே.எல். ராகுல் - டெம்பா பவுமா.
டாஸ்ஸின் போது கே.எல். ராகுல் - டெம்பா பவுமா.
Updated on
1 min read

இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

ராஞ்சியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் மோதிய முதலாவது போட்டியில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோரின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

தொடரைத் தீர்மானிக்கு இரண்டாவது போட்டி இன்று (டிச.3) சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் உள்ள வீர் நாராயணன் சிங் திடலில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.

Summary

South Africa have won the toss and have opted to field

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

South Africa
toss
Team India
IND vs SA

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com