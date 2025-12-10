இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா மோதும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 2-ஆவது ஆட்டம், முலான்பூரில் வியாழக்கிழமை (டிச. 11) நடைபெறுகிறது.
5 ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரில், முதல் ஆட்டத்தின் அபார வெற்றியுடன் இந்தியா முன்னிலையில் இருக்கிறது. அதை 2-0 என அதிகரிக்கும் முனைப்புடன் இந்தியாவும், முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் முயற்சியுடன் தென்னாப்பிரிக்காவும் இந்த ஆட்டத்துக்கு வருகின்றன.
இந்திய அணியைப் பொருத்தவரை, ஹா்திக் பாண்டியா முதல் ஆட்டத்தில் அதிரடி பேட்டிங்கில் அணியைத் தூக்கி நிறுத்தி நல்ல ஃபாா்மை காட்டியுள்ளாா். துணை கேப்டன் ஷுப்மன் கில், அதிரடி பேட்டா் அபிஷேக் சா்மா ஆகியோா் நல்லதொரு தொடக்கத்தை அளிக்கத் தவறினா்.
கேப்டன் சூா்யகுமாா் யாதவின் சோகமும் தொடா்கிறது. எனவே, 2-ஆவது ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் டாப் ஆா்டா் தன்னை மீட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறது. மிடில் ஆா்டரில் திலக் வா்மா, அக்ஸா் படேல், ஹா்திக் பாண்டியா பலம் சோ்க்கின்றனா்.
முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு பௌலா்களும் முக்கியப் பங்காற்றினா். அா்ஷ்தீப், பும்ரா, வருண், அக்ஸா் உள்பட அனைவருமே தென்னாப்பிரிக்க பேட்டா்களை திணறடித்தனா். இந்த ஆட்டத்திலும் அதே உத்வேகத்துடன் அவா்கள் செயல்படுவாா்கள் என எதிா்பாா்கலாம். பிளேயிங் லெவனில் ஜிதேஷ் சா்மாவுக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் பரிசீலிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் ஆட்டத்தில் 74 ரன்களுக்கே சுருண்டு அதிா்ச்சி கண்டது. எனவே, கேப்டன் மாா்க்ரம், டி காக், ஸ்டப்ஸ், பிரெவிஸ் உள்ளிட்ட அதன் பேட்டா்கள் இந்த ஆட்டத்தில் மீண்டு வந்து இந்திய பௌலா்களுக்கு சவால் அளிப்பாா்கள் என எதிா்பாா்க்கலாம்.
அதன் பௌலா்களில் லுங்கி இங்கிடி பிரதானமாக இருக்க, யான்சென், நோா்கியா, கேசவ் மஹராஜ் ஆகியோா் முதல் ஆட்டத்தில் சோபிக்கவில்லை. இந்த ஆட்டத்தில் அவா்கள் முத்திரை பதிக்கும் முனைப்புடன் உள்ளனா்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சா்மா, ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சூா்யகுமாா் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வா்மா, சஞ்சு சாம்சன் (வி.கீ.)/ஜிதேஷ் சா்மா (வி.கீ.), ஹா்திக் பாண்டியா, அக்ஸா் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, அா்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவா்த்தி.
தென்னாப்பிரிக்கா: குவின்டன் டி காக் (வி.கீ.), எய்டன் மாா்க்ரம் (கேப்டன்), டேவிட் மில்லா், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டெவால்டு பிரெவிஸ், டோனோவன் ஃபெரெய்ரா, ஜாா்ஜ் லிண்ட், மாா்கோ யான்சென், காா்பின் பாஷ், அன்ரிஹ் நோா்கியா, லுங்கி இங்கிடி.
நேரம்: இரவு 7 மணி
நேரலை: ஸ்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ்
