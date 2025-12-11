கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசையில் உச்சத்துக்கு முன்னேறிய மிட்செல் ஸ்டார்க்!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார் குறித்து...
Australia's Mitchell Starc ready to bowl during the second Ashes cricket test match between Australia and England in Brisbane
பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட்டில் மிட்செல் ஸ்டார்க். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் தனது உச்சத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

பந்துவீச்சாளர்களுக்கான ஐசிசி தரவரிசையில் 3 இடங்கள் முன்னேறி முதல்முறையாக தன் வாழ்நாளில் உச்சமான மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

முதல் இரண்டு ஆஷஸ் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணி வென்று 2-0 என தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

மிட்செல் ஸ்டார்க் முதல் போட்டியில் 10, இரண்டாவது போட்டியில் 8 விக்கெட்டுகள் எடுத்து இரண்டிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

இந்த அபாரமான பந்துவீச்சினால் ஐசிசி தரவரிசையில் மூன்று இடங்கள் முன்னேறி மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

மீதமுள்ள 3 போட்டிகளிலும் இதேமாதிரி விளையாடினால் முதலிடம் பிடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசை

1. ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா - 879 புள்ளிகள்

2. மாட் ஹென்றி - 853 புள்ளிகள்

3. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 852 புள்ளிகள்

4. நோமன் அலி - 843 புள்ளிகள்

5. மார்கோ யான்சென் - 825 புள்ளிகள்

Summary

In the ICC Test rankings, Australian fast bowler Mitchell Starc has climbed to his highest position.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ICC rankings
Mitchell Starc
Starc
test cricket
Ashes
The Ashes 2025 - 26

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com